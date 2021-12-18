精選全台50條步道！南山神壽任務 登山抽大獎

為提倡健康樂活的生活意識，南山人壽與健行筆記合作推出為期2個月的「南山神壽任務」登山健走活動，精選全台50條步道，並設計「線上寶石」，埋設於沿途重要景點，鼓勵參加者蒐集步道上所有寶石，即可解鎖「南山專屬徽章」，完成任務還可獲得大獎抽獎機會。

南山人壽近年都會在戶外舉行大型活動來推廣健康樂活的態度，繼108年於台北市立動物園舉辦萬人健走活動、109年於台中市政公園舉辦戶外運動競賽，今年的「神壽任務」登山健走活動，活動日期由12月18日至明年2月17日，特別擴大規模邀請全台民眾參與，健行地點橫跨北北基、桃竹苗、中區、南區、宜花東等五大區。

南山人壽期望藉由號召民眾的參與，提升民眾健康意識，將事後理賠的概念往前推移到事前預防，共創民眾與保險業者的雙贏，並同步將山林保護的觀念帶給參與的民眾，與全體民眾共同守護山林。

為了讓參與的民眾出發前做好最佳準備，南山人壽也特別邀請健行專家及健康守護圈的合作夥伴─聯新運醫、COFIT及桂冠營養研究室拍攝多支活動相關影片，內容包含活動前後運動、營養美味行動糧準備、山林裝備教學等影片，藉由健行、運動防護、飲食營養專家引導，做好活動前準備，一起走進大自然。

同時，南山人壽也邀請民眾下載「BAM活力洋溢 APP」並參與團體挑戰賽，只要12月18日至12月27日期間，共同齊步走出3億步的目標，南山人壽將捐出新台幣20萬元予雲林縣東勢國小，支持兒童體育運動，培育未來田徑、排球人才；民眾參與活動所累積的步數，將化作愛心捐助給偏鄉學校，一邊享健康，一邊做公益，共同善盡社會企業責任。

新冠肺炎疫情讓民眾社交活動銳減，南山人壽為提升全民健康管理意識，近年來積極透過「健康守護圈」的異業結盟服務，擴展客戶服務的層次，協助保戶做好全方位健康管理，今年也希望藉由舉辦「神壽任務」的健康促進活動，並結合獎勵機制，能夠喚醒大眾對於自身健康管理的意識，也為企業社會責任盡一份心力。