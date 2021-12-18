天干地支報到！寶珀年曆福虎腕表 東西合璧

東方曆法中，又分天干、地支兩種排序，兩者經由一定的組合方式搭配成六十對為一周期，循環往復，是遠古人類的智慧結晶。瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）為慶祝2022壬寅虎年，推出一只Villeret系列年曆限量表款，以虎年為主題，並可同時顯示東、西兩種曆法的不同資訊，以向先人觀測歲時變化的智慧致意。

表款以鉑金打造製成，45毫米的白色大明火琺瑯面盤中將能同時顯示農曆與陽曆日期：例如月份與日期同時顯示在九點鐘的次表盤，並以中文數字顯示，而十二月更以簡體的「腊」、象徵十二月是為「臘月」；三點鐘方向的次表盤，則以太極圖則搭配子、丑、寅、卯...等十二時辰，是東方思維的日夜顯示，而透明後底蓋中，具備七日鍊長動能的3638型機芯，更在自動盤上刻以老虎圖騰。