聽新聞
test
0:00 / 0:00
天干地支報到！寶珀年曆福虎腕表 東西合璧
東方曆法中，又分天干、地支兩種排序，兩者經由一定的組合方式搭配成六十對為一周期，循環往復，是遠古人類的智慧結晶。瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）為慶祝2022壬寅虎年，推出一只Villeret系列年曆限量表款，以虎年為主題，並可同時顯示東、西兩種曆法的不同資訊，以向先人觀測歲時變化的智慧致意。
表款以鉑金打造製成，45毫米的白色大明火琺瑯面盤中將能同時顯示農曆與陽曆日期：例如月份與日期同時顯示在九點鐘的次表盤，並以中文數字顯示，而十二月更以簡體的「腊」、象徵十二月是為「臘月」；三點鐘方向的次表盤，則以太極圖則搭配子、丑、寅、卯...等十二時辰，是東方思維的日夜顯示，而透明後底蓋中，具備七日鍊長動能的3638型機芯，更在自動盤上刻以老虎圖騰。
值得一提的是：過往寶珀每年皆會推出東方生肖主題的年曆腕表，但多有鉑金、玫瑰金兩種材質，今年僅發行鉑金款，加上限量也僅50只，更顯2022年虎年主題腕表的稀少與值得收藏，訂價則為279萬5,000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言