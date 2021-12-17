冬至宅家吃！PChome 24h購物排隊名店火鍋湯品暢銷推薦

下週即是冬至，響應吃湯圓添歲慶團圓的習俗，許多家庭選擇於周末提早聚餐，刺激冬令宅食經濟需求高漲。根據PChome 24h購物觀察，年底搭上節氣話題，周末又有冷空氣來襲，促使宅在家享用火鍋成為聚會首選，帶動站上近一周「廚房家電、火鍋湯底、鍋具」3大品類熱搜，包含電鍋、鴛鴦鍋等皆為熱門關鍵字，蒸氣烘烤爐、旋風烤箱搜尋較上周成長70%，而羊肉爐、佛跳牆等冬令進補鍋物更是熱賣品項。

PChome 24h購物指出，入冬後暖胃湯品買氣飆升，帶動火鍋湯底、佛跳牆、羊肉爐等品項銷量較去年同期大幅成長近65%，其中又以老四川、涓豆腐、林聰明等名店大獲好評，主因為網路口碑好、免排隊，份量適合2～4人享用；今年消費者除了選擇重口味的麻辣湯底之外，也會搭配購買較清爽的養生湯底，一次湊齊鴛鴦雙重口味，推薦商品包括「賈以食日經典火鍋湯底」售價888元、「康寶酸白菜火鍋湯底3入」售價559元、「嘉義林聰明沙鍋菜湯底2袋」售價749元、「林東芳牛肉湯鍋底6包」優惠價799元。鴛鴦鍋具同步熱銷，價格帶落在500～1,500元間，人氣夯品包括「鍋寶304不鏽鋼鴛鴦鍋32cm」特價659元，站上更推出好康加碼活動「天冷吃鍋慶」鍋具限時4.3折起。

宅家聚餐需求將一路延伸至過年，PChome 24h購物發現，許多家庭偏好選購多功能智慧廚電，兼具一機多用途、不占空間又可輕鬆完成各式菜色，像是水波爐銷量年增突破85%，「日立22L水蒸氣烘烤微波爐MROVS700TR」強檔促惠價15,548元；除了多人聚餐廚電榜上有名之外，適合外宿及情侶使用的小份量電鍋、快煮鍋也因隨插即煮、料理方便快速的特色，登上廚房家電的熱銷排行，像是「KINYO陶瓷快煮美食鍋」限時特價699元、「大同無段式溫控3L鴛鴦雙味電火鍋」驚喜價990元。