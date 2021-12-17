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冬至宅家吃！PChome 24h購物排隊名店火鍋湯品暢銷推薦

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物居家聚餐「一鍋多用」智慧廚電人氣高，「手作商機」烘焙用具需求夯。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物居家聚餐「一鍋多用」智慧廚電人氣高，「手作商機」烘焙用具需求夯。圖／PChome 24h購物提供

下週即是冬至，響應吃湯圓添歲慶團圓的習俗，許多家庭選擇於周末提早聚餐，刺激冬令宅食經濟需求高漲。根據PChome 24h購物觀察，年底搭上節氣話題，周末又有冷空氣來襲，促使宅在家享用火鍋成為聚會首選，帶動站上近一周「廚房家電、火鍋湯底、鍋具」3大品類熱搜，包含電鍋、鴛鴦鍋等皆為熱門關鍵字，蒸氣烘烤爐、旋風烤箱搜尋較上周成長70%，而羊肉爐、佛跳牆等冬令進補鍋物更是熱賣品項。

PChome 24h購物指出，入冬後暖胃湯品買氣飆升，帶動火鍋湯底、佛跳牆、羊肉爐等品項銷量較去年同期大幅成長近65%，其中又以老四川、涓豆腐、林聰明等名店大獲好評，主因為網路口碑好、免排隊，份量適合2～4人享用；今年消費者除了選擇重口味的麻辣湯底之外，也會搭配購買較清爽的養生湯底，一次湊齊鴛鴦雙重口味，推薦商品包括「賈以食日經典火鍋湯底」售價888元、「康寶酸白菜火鍋湯底3入」售價559元、「嘉義林聰明沙鍋菜湯底2袋」售價749元、「林東芳牛肉湯鍋底6包」優惠價799元。鴛鴦鍋具同步熱銷，價格帶落在500～1,500元間，人氣夯品包括「鍋寶304不鏽鋼鴛鴦鍋32cm」特價659元，站上更推出好康加碼活動「天冷吃鍋慶」鍋具限時4.3折起。

宅家聚餐需求將一路延伸至過年，PChome 24h購物發現，許多家庭偏好選購多功能智慧廚電，兼具一機多用途、不占空間又可輕鬆完成各式菜色，像是水波爐銷量年增突破85%，「日立22L水蒸氣烘烤微波爐MROVS700TR」強檔促惠價15,548元；除了多人聚餐廚電榜上有名之外，適合外宿及情侶使用的小份量電鍋、快煮鍋也因隨插即煮、料理方便快速的特色，登上廚房家電的熱銷排行，像是「KINYO陶瓷快煮美食鍋」限時特價699元、「大同無段式溫控3L鴛鴦雙味電火鍋」驚喜價990元。

此外，響應年底溫馨佳節，也帶動「手作商機」竄起，不少消費者趁此時期入手應景、具備特殊造型的烘焙器具，製作蛋糕、餅乾等甜點，帶動烘焙器具銷量月增30%，PChome 24h購物推薦耶誕限定組「OXO 聖誕歡樂手工餅乾擠壓器兩件組」特價1,699元。

「賈以食日經典火鍋湯底」，內含麻辣及養生兩種口味，PChome 24h購物即日起至1月31日活動價888元。圖／PChome 24h購物提供
「賈以食日經典火鍋湯底」，內含麻辣及養生兩種口味，PChome 24h購物即日起至1月31日活動價888元。圖／PChome 24h購物提供
耶誕限定組「OXO耶誕歡樂手工餅乾擠壓器—兩件組」，含星星、雪花、耶誕老人等共18種餅乾造型模盤，PChome 24h購物即日起至12月31日特價1,699元。圖／PChome 24h購物提供
耶誕限定組「OXO耶誕歡樂手工餅乾擠壓器—兩件組」，含星星、雪花、耶誕老人等共18種餅乾造型模盤，PChome 24h購物即日起至12月31日特價1,699元。圖／PChome 24h購物提供
「KINYO陶瓷快煮美食鍋」，PChome 24h購物即日起至12月31日限時特價699元。圖／PChome 24h購物提供
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「林東芳牛肉湯鍋底500g（不含牛肉）（含運）」6包，PChome 24h購物即日起至12月31日優惠價799元。圖／PChome 24h購物提供
「林東芳牛肉湯鍋底500g（不含牛肉）（含運）」6包，PChome 24h購物即日起至12月31日優惠價799元。圖／PChome 24h購物提供
「康寶酸白菜火鍋湯底（750g）」3入組，PChome 24h購物即日起至1月31日活動價559元。圖／PChome 24h購物提供
「康寶酸白菜火鍋湯底（750g）」3入組，PChome 24h購物即日起至1月31日活動價559元。圖／PChome 24h購物提供
「嘉義林聰明沙鍋菜湯底（2,100g／袋）」2袋，PChome 24h購物即日起至12月31日活動價價749元。圖／PChome 24h購物提供
「嘉義林聰明沙鍋菜湯底（2,100g／袋）」2袋，PChome 24h購物即日起至12月31日活動價價749元。圖／PChome 24h購物提供

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