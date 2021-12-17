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Q版蜘蛛人萌翻！HOLA攜手漫威蜘蛛人 Kids系列又推新品

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
HOLA Marvel蜘蛛人系列兒童懶骨頭沙發、玩偶抱枕。圖／HOLA提供
HOLA Marvel蜘蛛人系列兒童懶骨頭沙發、玩偶抱枕。圖／HOLA提供

在漫威系列中，蜘蛛人的人氣向來頗高，而且也深受小朋友的喜愛，HOLA今年與漫威合作聯名商品中，第二波主攻親子，推出HOLA與漫威蜘蛛人Kids系列，以Q版蜘蛛人為主角，一看就讓人覺得萌翻，並以鮮豔的紅、藍色，創作出6款可愛的單品，包括純棉抗菌防螨床被組、造型抱枕、懶骨頭、單人防靜電法蘭絨收納毯、長門簾與短門簾，最低599元即可入手。

其中最適合小朋友的是蜘蛛人款純棉防蟎抗菌床被組，採用防蟎抗菌材質，讓小朋友睡覺時也不用擔心；蜘蛛人造型懶骨頭讓在家時刻感到格外輕鬆，而蜘蛛人款防靜電法蘭絨收納毯，很適合冬天使用，而且防靜電材質，使用上也不用擔心乾冷天氣被電到；而蜘蛛人款的門簾，分有長短，並運用抗菌材質，只要定時清洗，就不用擔心小朋友過敏。

HOLA Marvel蜘蛛人系列防靜電法蘭絨收納毯。圖／HOLA提供
HOLA Marvel蜘蛛人系列防靜電法蘭絨收納毯。圖／HOLA提供
HOLA Marvel蜘蛛人系列防靜電法蘭絨收納毯。圖／HOLA提供
HOLA Marvel蜘蛛人系列防靜電法蘭絨收納毯。圖／HOLA提供
HOLA與漫威合作推出Marvel蜘蛛人系列，Q版造型讓小小漫威迷愛不釋手。圖／HOLA提供
HOLA與漫威合作推出Marvel蜘蛛人系列，Q版造型讓小小漫威迷愛不釋手。圖／HOLA提供

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