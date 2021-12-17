國宴主廚過年常備菜／快筆記！來學紹興醉雞、滷牛腱

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編按：迎接過年，免不了要準備一些豐盛的手路菜、常備菜，客人來了可以立即準備上桌，吃得賓主盡歡！這兩道主廚特製的紹興醉雞、滷牛腱，喜歡烹飪的朋友快筆記！

【紹興醉雞】

醉雞是江浙經典菜餚，家家戶戶在過年時節幾乎都會有這道菜。雞肉的Q彈口感，以及冰鎮後自然形成的薄薄雞凍，咬下後滿嘴都是酒香。記得，一定要用紹興酒，酒香氣才會濃郁。製作過程不難，但需要耐心等至少一至二天才能入味。雞腿排看自己喜歡的肉質，選擇仿土雞、土雞、白肉雞都可以，買去骨的雞肉，在肉質厚的地方劃刀，整塊雞肉才能均勻入味；除此之外，用鋁箔紙捲肉的時候要捲得緊實一點，這樣蒸出來的形狀才會更漂亮。

● 材料（3-4人份）

去骨仿雞腿 2片

青蔥 5根（切段）

鹽巴 少許

紹興醉雞：中間夾入蔥段。圖／台灣廣廈 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 紹興醉雞：用鋁箔紙包一層將雞腿綁緊。圖／台灣廣廈 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

● 醃泡材料

紹興酒 500cc

枸杞 1大匙

紅棗 12顆

川芎 2片

當歸 1片

蔘鬚 2束

● 裝飾

大番茄 1顆

小黃瓜 1/2條

● 作法

1. 首先將去骨雞腿排攤開，較厚的部分劃刀切開（圖A）。

TIPS：劃刀讓肉的厚度變得比較平均。除了幫助入味得更快外，捲的時候也會比較好捲，形狀更漂亮。

2. 表面抹上少許鹽巴，醃漬30分鐘讓表面有味道，中間夾入蔥段，用鋁箔紙包一層將雞腿綁緊，總共包兩捲。

3. 再將處理好的雞腿捲放入蒸籠或是電鍋裡面，底部放一個盤子接溢出來的湯汁，以中火蒸煮約20分鐘，再關火燜15分鐘即可。

4. 雞腿捲蒸好後打開，先將鋁箔紙內的高湯倒出保留，並將雞腿放入冰水中，快速冰鎮一下，備用。

TIPS：透過冰鎮可以增加肉質的Q彈度。

5. 取剛煮好的蒸雞腿高湯200cc與所有醃泡材料一起加入鍋中，以大火煮開，再放涼備用。

TIPS：喜歡酒味濃的人，可以省略煮的步驟，將全部材料混合即可拿來浸泡雞腿。

6. 把冰鎮好的雞腿放入放涼的藥膳高湯中，浸泡冷藏約24小時，取出後切片。將裝飾用的番茄、小黃瓜切片，一起擺盤即可。

TIPS：醉雞浸泡1天後就是最佳賞味期。剩下的湯汁可以拿去燒雞，加入去骨雞腿肉煮一煮就很好吃。

【同場加映：滷牛腱】

滷牛腱是過年很受歡迎的宴客常備菜。圖／台灣廣廈 提供

早期台灣農民不吃牛，所以牛肉料理大多是出現在廣東菜、眷村料理上。對當時的人來說，餐桌上出現牛腱是「富有」的象徵，通常是在喜慶節日、過年圍爐時才會端上桌，讓作東的主人很有面子。不要看牛腱生的時候很大一粒，燉煮久了體積就會縮小，其實沒有很多，建議大家一次滷多粒一點比較方便。此書配方最多適合滷三粒，如果要滷更多牛腱量，依照食譜再以倍數增加即可，滷煮時間皆相同。

● 材料（3-4人份）

牛腱 1個（約550-600g）

黃豆 150g（泡水2 小時）

洋蔥 1/3顆

蒜頭 3粒

紅蔥頭 2粒

薑 15g

青蔥 2根

辣椒 1條

● 調味料

牛肉滷包 1包

辣豆瓣醬 2大匙

鹽巴 1大匙

冰糖 3大匙

醬油 100cc

紹興酒 70cc

月桂葉 2片

水 2000cc

● 裝飾物

香菜 3根

● 備料重點

牛肉滷包可以在買肉的時候跟市場的牛肉攤販索取，通常都會有，或是請中藥行幫忙抓。滷包中主要有八角、丁香、黃耆、草果、月桂葉等中藥材，拿來滷牛腱、牛肚、牛肋條等都合適。

黃豆要事先泡冷水至少2小時，才會比較快煮軟。

● 作法

1. 將牛腱洗乾淨後擦乾，備用。

2. 將泡好的黃豆洗淨、濾乾水分，備用。

3. 洋蔥切大塊；蒜頭、紅蔥頭拍扁；薑切片；青蔥切長段；辣椒切段。

4. 牛腱放入鍋中，加入1大匙油（材料分量外）煎上色後，先將牛腱取出，接著加入作法3的所有材料爆香後，加入豆瓣醬略炒，再加入牛腱與水以外的調味料略燒一下。

TIPS：牛腱表面先煎上色，可以把肉汁鎖在裡面，煮的時候也比較不會散掉。

● 作者介紹：邱寶郎主廚，30年廚齡、超過15年教學經驗，料理經驗涵蓋流水席、傳統辦桌、五星飯店、總統府國宴。目前活躍於電視、網路料理節目，為喜愛料理的人打開美食之窗。

【以上摘文選自《傳家大廚菜》、作者：邱寶郎、圖文提供：台灣廣廈出版社】

書名／《傳家大廚菜》、作者／邱寶郎、圖／台灣廣廈 提供

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