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到超商挑耶誕禮物！OKmart再推鑽石飾品、精緻零食箱

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OKmart耶誕節搶攻交換禮物商機，平價鑽石表心意。圖／OKmart提供
OKmart耶誕節搶攻交換禮物商機，平價鑽石表心意。圖／OKmart提供

耶誕節是許多人對戀人、好友表達心意與感謝的時刻，尤其交換禮物風潮盛行，每到12月都讓不少消費者傷透腦筋，OKmart觀察到耶誕節交換禮物商機高達200億元，特別於門市OK LINE群組推出鑽石飾品和精緻零食箱，讓消費者挑禮物更簡單、取貨更容易。

根據調查顯示，耶誕節情侶會玩交換禮物的比例高達85%，價格區間落在500元以下、500～2,000元、2,000～5,000元等3大區間。OKmart鎖定2,000～5,000元價格帶，與鑽石品牌「亞帝芬奇」聯手推出預購特價鑽石項鍊和耳環，最低3,990元起，最高價格是14,800元的耳環、墜飾套組，讓對有挑選禮物障礙的男性朋友輕鬆走到超商就能買到最有心意的禮物，朋友互送同款鑽飾展示無堅不催的友情，也能以親民價格入手。

OKmart自2020年起鎖定女性消費市場，突破超商生活用品範圍，在情人節期間獨家針對會員開賣「亞帝芬奇」輕珠寶系列商品，不到一周便預購一空。趁著耶誕節交換禮物風潮，OKmart再與「亞帝芬奇」聯手推出耶誕系列鑽飾，其中最划算的要屬25分鑽的天使心項鍊，原價18,500元、OK LINE群組預購價只要6,990元，相當於3.8折；達36分的星光燦爛鑽石戒指原價19,000元，5.1折預購價只要9,700元；原價7,800元的造型碎鑽項鍊下殺5.2折特價3,990元。

除了以輕奢珠寶滿足情侶需求之外，OKmart也不忘朋友間交換禮物的樂趣，500～2,000價格多半為交換禮物的公定價，OKmart特別推出最新「世界耶誕市集」異國零食箱，以耶誕市集中的零食攤販發想，帶大家透過零食箱嘗盡充滿異國風情的零食，此次還收錄義大利百年傳統耶誕點心，是疫情之下最吸睛的送禮選擇。

此外，OKmart獨家引進波蘭超人氣巧克力品牌「美仕格」多款巧克力，「花生威化牛奶巧克力」的濃濃花生內餡與巧克力是絕配，「可可威化黑巧克力」以爽脆的威化餅皮搭配香濃巧克力，「醉心櫻桃巧克力」多汁的整顆櫻桃搭配微量酒心，再添加櫻桃濃縮汁，展現成熟香醇。

近期變種病毒肆虐全球，日常防疫仍要確實，OKmart將自12月20日至12月31日於門市OK LINE群組獨家推出數款適合大人、小朋友配戴的耶誕節口罩，印上超應景的耶誕小物，每盒30入會員預購特價180元。

OKmart耶誕節鎖定輕奢商機，亞帝芬奇雙魚10分鑽石項鍊即日起至1月3日OK LINE群組特價3,990元。圖／OKmart提供
OKmart耶誕節鎖定輕奢商機，亞帝芬奇雙魚10分鑽石項鍊即日起至1月3日OK LINE群組特價3,990元。圖／OKmart提供
OKmart再推外國零食箱，7～14種異國零食一箱購足。圖／OKmart提供
OKmart再推外國零食箱，7～14種異國零食一箱購足。圖／OKmart提供
OKmart獨家引進波蘭人氣品牌巧克力。圖／OKmart提供
OKmart獨家引進波蘭人氣品牌巧克力。圖／OKmart提供
亞帝芬奇天使心25分鑽石項鍊，原價18,500元、即日起至1月3日OK LINE群組特價6,990元。圖／OKmart提供
亞帝芬奇天使心25分鑽石項鍊，原價18,500元、即日起至1月3日OK LINE群組特價6,990元。圖／OKmart提供
亞帝芬奇雪中花10分鑽石項鍊，原價9,500元、即日起至1月3日OK LINE群組特價7,990元。圖／OKmart提供
亞帝芬奇雪中花10分鑽石項鍊，原價9,500元、即日起至1月3日OK LINE群組特價7,990元。圖／OKmart提供
OKmart自12月20日至12月31日於OK LINE群組推出耶誕風造型口罩預購，應景又帶有童趣。圖／OKmart提供
OKmart自12月20日至12月31日於OK LINE群組推出耶誕風造型口罩預購，應景又帶有童趣。圖／OKmart提供
亞帝芬奇Ribbon 3分鑽石項鍊，原價7,800元、即日起至1月3日OK LINE群組特價3,990元。圖／OKmart提供
亞帝芬奇Ribbon 3分鑽石項鍊，原價7,800元、即日起至1月3日OK LINE群組特價3,990元。圖／OKmart提供
即日起至1月3日OKmart於門市OK LINE群組推出多款輕奢鑽飾。圖／OKmart提供
即日起至1月3日OKmart於門市OK LINE群組推出多款輕奢鑽飾。圖／OKmart提供
亞帝芬奇朵娜DONUT 5分鑽石項鍊，原價7,990元、即日起至1月3日OK LINE群組特價3,990元。圖／OKmart提供
亞帝芬奇朵娜DONUT 5分鑽石項鍊，原價7,990元、即日起至1月3日OK LINE群組特價3,990元。圖／OKmart提供
亞帝芬奇眷戀10分造型鑽戒，原價8,600元、即日起至1月3日OK LINE群組特價3,990元。圖／OKmart提供
亞帝芬奇眷戀10分造型鑽戒，原價8,600元、即日起至1月3日OK LINE群組特價3,990元。圖／OKmart提供
OKmart耶誕交換禮物攜手亞帝芬奇推鑽石飾品，售價3,990元到14,800元不等。圖／OKmart提供
OKmart耶誕交換禮物攜手亞帝芬奇推鑽石飾品，售價3,990元到14,800元不等。圖／OKmart提供
OKmart自12月20日至12月31日於OK LINE群組推出耶誕風造型口罩預購，應景又帶有童趣。圖／OKmart提供
OKmart自12月20日至12月31日於OK LINE群組推出耶誕風造型口罩預購，應景又帶有童趣。圖／OKmart提供

巧克力 交換禮物 零食

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