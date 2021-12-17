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大金目標2050年邁向碳中和 全方位助產業達成減排淨零

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
和泰大金應用系統事業群陳深德副總分享企業邁向碳中和的因應策略。圖／和泰興業提供
和泰大金應用系統事業群陳深德副總分享企業邁向碳中和的因應策略。圖／和泰興業提供

COP26聯合國氣候變遷大會剛落幕，世界各國以控制升溫攝氏1.5為目標，積極朝淨零碳排目標邁進。為了協助台灣產業界掌握零碳排的趨勢與商機，日前和泰大金舉辦「邁向碳中和時代 大金因應方案研討會」，特邀請成功大學江哲銘特聘教授、成功大學校友中心陳寒濤執行長、吳滄榮空調技師以及西門子公司羅龍翔副協理現場與會，共同探討新世代空調與智能控制應用趨勢，並分享大金空調如何滿足當今科技廠客戶的需求及磁浮式冰機應用於科技廠的實例、說明空調設備如何與控制系統結合來達成節能減碳的目的、探討新世代冷媒的冰機設備發展現況與趨勢。幫助產業把握淨零商機，減碳節能又省錢，創造雙贏局面。

所謂「淨零」，指的是溫室氣體排放接近零值，包括二氧化碳、甲烷等，要逆轉氣候危機光是減碳還不夠，必須要減少所有的溫室氣體排放才有機會達成。對於一個企業或組織來說，最切身的則是「碳中和」，透過清除二氧化碳達到平衡（衡量期間通常是1年）時，或是淨零排放二氧化碳來達成。

日本大金集團最新提出「2050年環境願景」為環境和空氣提供新的價值，實現永續的企業社會責任與集團成長。而「邁向碳中和」的3大對策包括產品減排、運用解決方案減排，以及減排貢獻，將持續提高空調產品能效，開發及採用全球暖化影響較低的冷媒，讓產品在生命週期內減少溫室氣體。建築物透過能源管理，提升能源效率及再生能源系統達到減排，並管控每段價值鏈減排量；同時透過冷媒的轉換、回收及再生，推廣使用熱泵回收廢熱，開發可再生能源事業、護林植樹等達成更多減排貢獻。

除了開發出R32新世代環保冷媒機種，並將相關專利技術無償提供給各國，領導產業致力減緩地球暖化外，大金空調也致力開發更多節能高效機種。包括於2003年研發世界第一台磁浮式冰水機，運轉效率比一般冰水機高出40%，且因無油設計，不像傳統離心機可能因油汙染冷媒導致15%性能損失，此外無需油泵、油濾清器、油冷卻器等傳統零件，大幅延長壓縮機組壽命及機組可靠度。

對於目前各科技大廠對於「能源可視化」、「AI雲端管理」，到最新的「預知維保」需求，大金磁浮離心機的產品都能提供良好的解決方案。針對現在最關心的ESG永續發展及綠建築認證等，研討會中也邀請到專家，分享空調監控的應用、新技術與趨勢。為達成碳中和的目標，面對接下來轉型的關鍵行動十年，和泰大金空調將秉持「專業、創新、服務」3大核心價值，與各大科技廠客戶一起攜手邁向淨零碳目標，實踐企業社會責任。

減碳 綠建築 再生能源

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