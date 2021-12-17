歡慶耶誕！快衝萊爾富全台獨家「幾米主題店」打卡拍照

耶誕節即將到來，萊爾富看準過節商機，特別於2家幾米主題店－台南南新店、新竹護城河店打造有耶誕元素的應景裝飾，讓幾米主題店除了原有的文青氣息之外，更添濃厚的過節氛圍，是今年耶誕節不容錯過的朝聖打卡勝地。

萊爾富全台首間超商獨家「幾米主題店」座落在台南南新店，以幾米繪本《頭碰頭說說話》為主題風格設計，打造一座近3米的大型燈箱，還有著一隻可愛的長頸鹿從天花板向下探頭，與燈箱裡破框而出的小男孩親暱地頭碰頭，吸引許多在地與外地遊客爭相前往朝聖。隨著耶誕節到來，小男孩應景戴起耶誕帽，還有超商店員的耶誕裝扮，讓幾米主題店增添濃濃的耶誕氛圍，主題座位區從桌椅到牆柱上都有可愛的幾米繪本圖像與療癒的省思文字。萊爾富台南南新店藏身在台南西門路一段上，為台南市貫穿市區西側的南北向主要道路之一。

萊爾富第二家「幾米主題店」新竹護城河店，以幾米繪本《走向春天的下午》為設計主軸，透過大量繽紛的花草圖素與色彩，以及近3米高的巨型「老馬查理」造型植栽，打造出老城區裡的綠化門市。歡慶耶誕節，新竹護城河店應景打造一棵180公分高的藍色耶誕樹，搭配幾米繪本《走向春天的下午》內的小女孩與兔兔點綴，讓幾米主題店更添童趣與耶誕氛圍；12月24日下午4點起至12月26日晚上11點門市現場將舉辦完成指定任務送扭蛋活動，幸運的民眾還有機會獲得免費的幾米限量商品。

歡慶耶誕，萊爾富「幾米主題店」現場推出限量限定商品，包含紅包袋、繪本限定桌曆、帆布手拿包、飲料提袋等，數量有限售完為止。萊爾富也提供無法前往主題店的民眾入手幾米周邊商品的機會，可於全台萊爾富門市購買幾米繪本限定杯、幾米收納式環保袋、幾米萊潔醫療防護口罩（無藥商門市及特殊門市除外），12月28日前可享任選第2件5折優惠。

萊爾富Hi-Life VIP App內的「萊購物」平台同步推出幾米繪本周邊商品，包含《向左走向右走平裝2008新》售價280元、《向左走向右走精裝2007新》售價350元、《幸運遇見你精裝版》售價520元、《頭碰頭說說話精裝版》售價499元、《不愛讀書不是你的錯平裝》售價380元、《幾米20精選典藏》售價2,500元、《每個人都值得一張美麗的畫幾米經典畫作101》售價990元、《幾米畫冊創作精選》售價2,500元、《幾米創作10年精選》售價2,500元。會員2022年1月25日前在「萊購物」購物並完成取貨，單筆消費滿666元以上即可獲得6,666 Hi點回饋（以購物車訂單編號為主），還可使用會員點數直接折抵「萊購物」商品消費金額（最多可折抵至剩1元）；同一期間，消費者於「萊購物」購物並完成取貨，共有5名幸運兒將有機會由「萊購物」買單，獲得與訂單消費金額等值的Hi點回饋（單筆最高回饋上限1,000元）。