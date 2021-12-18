甜點控必看！網路人氣前6大年輪蛋糕品牌排行榜出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩年內「年輪蛋糕」話題的網路聲量表現，帶您了解有關於知名年輪蛋糕的網路聲量討論，以及網友對各口味的評價。

源自於德國的年輪蛋糕，蛋糕體層層堆疊，口味鬆軟綿密，也因為切開來有如樹輪般的花紋，被視為是繁榮幸福的象徵，常常被用來當作祝賀的伴手禮或彌月禮盒。一起來看看網友推薦的年輪蛋糕品牌有哪些吧！

人氣年輪蛋糕店有哪些？「元樂」獨家客製化烙印服務引熱議

人氣年輪蛋糕品牌「元樂」是網友大推的彌月蛋糕首選，其中除了蛋形的年輪蛋糕，獨家推出的客製化烙印服務更是引發關注，可以將家裡寵物或寶貝的樣子刻印上年輪蛋糕，綿密的蛋糕體加上可愛的烙印圖案，讓許多網友大讚「好看又好吃」、「蛋糕紮實、甜而不膩，是彌月送禮的好選擇」。

人氣年輪蛋糕店TOP6網絡聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

而台灣老字號品牌奇美食品，旗下的「C’est si bon幸福頌」創新研發特殊口味「雪霜硬式年輪蛋糕」，除了獲素有「食品界的米其林」美名的ITI （International Taste Institute）星級認證，蛋糕體豐富的口感更廣受網友好評表示「口感既綿密又有濃郁的奶香味，外層脆脆的糖霜，咬起來有種馬卡龍的空氣感酥脆」、「每一口層次分明，帶有淡雅的奶香超美味」。

身為日本零售商的「無印良品」除了文具和生活用品外，零食品項也是網友關注的焦點，其中「無選別年輪蛋糕」登上網路流傳的「無印零食必買清單」。與其他品牌年輪蛋糕不同，無印良品的年輪蛋糕除了做成方便食用的條狀外，還推出多達8種的口味選擇，網友紛紛表示「紅茶和咖啡的有夠好吃」、「蕃薯口味意外的很好吃」，為了讓吃法更多元，官方網站也附上如「焗烤楓糖年輪蛋糕」、「楓糖酒香咖啡年輪蛋糕」等食譜，供親子同樂製作下午茶點心。

除了原味還有什麼選擇？苦甜「咖啡」、「巧克力」口味最受關注

年輪蛋糕做工繁複、口感紮實，而為了在市場中脫穎而出，各家業者紛紛絞盡腦汁，除了在糕體本身下功夫外，也研發出更多口味、餡料，其中「咖啡」口味備受網友熱議，微苦的滋味混和年輪蛋糕本身的甜味，讓廣大網友直呼「咖啡滋味香濃、不甜膩，很可以！」、「這個咖啡香+微微苦甜的風味是大人的口味」、「咖啡口味的年輪蛋糕結實又不失鬆軟，咖啡味很濃，卻不會蓋過奶油香」。除此之外，同樣帶著苦甜風味的「巧克力」也是榜上有名，不少網友大推「巧克力口味聞起來很濃郁，但又不會太甜」、「巧克力超好吃」。

網友熱議前10大年輪蛋糕口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另一方面，「抹茶」口味在網路上也同樣擁有高人氣，抹茶特有的濃郁茶香配上綿密的蛋糕體，讓許多網友大讚「抹茶年輪吃得出淡淡的抹茶香，抹茶綠的顏色和切片的造型也很美，感覺很適合繽紛的聖誕節」、「吃完口中會有抹茶味的自然回甘」。

微甜的年輪蛋糕搭配一口微酸的黑咖啡，正是下午茶的最佳組合，鬆軟的蛋糕體搭配不同口味的內餡，咬下去的每一口都是幸福的滋味。心動的話，快去買一塊年輪蛋糕陪你度過午後時光吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》