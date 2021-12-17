攻略台北超人氣互動藝術展「teamLab未來遊樂園」從聖誕節一路玩到農曆春節！

圖／聯合數位文創提供

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」開展至今不知不覺已過了兩個多月，展覽好拍好玩好有趣的佳評如潮，甚是在IG社群造成一股熱烈討論，網友們都說「是殺底片的好地方」、「在展場上玩得很開心很療癒」、「建議穿白色衣服去拍照顯色更美」、「與花共生的動物們II作品中，看著動物隨著花瓣綻放凋零，畫面美到讓人目不轉睛」、「展覽作品顏色豐富多樣，結合音樂給人一種既優雅又溫馨感」、「有很多互動體驗，推薦大家一定要來看展」。此展覽展期只到2022年2月28日，剩下不到一半的觀展體驗時間，主辦單位呼籲民眾盡早規畫看展，利用聖誕假期、跨年連假、春節期間來訪，與三五好友、愛人家人們在teamLab未來遊樂園共創七彩炫麗的美好回憶！

掌握攻略！GET teamLab未來遊樂園七彩絢麗美照

此展以挑高空間傾力打造９大互動空間，透過科技、藝術、互動等元素交織，建構出占地近700坪的超大型沉浸式夢幻世界，此次來台的作品中會隨著時間和參觀者的不同而有所變化，沒有任何一刻的畫面是重覆的，展覽裡的絢麗色彩、生態循環，會因為你的參與而產生專屬的藝術互動空間，每一個瞬間都是獨一無二，專屬於你和這個場域的特有紀念！

掌握以下三點攻略，相約好友們一起到teamLab未來遊樂園台北場研修攝影學分！一、看展請「穿著白、素色衣服」讓自己成為一塊最潔白的畫布，讓七彩炫麗光線投影到身上，進而創造出你&teamLab未來遊樂園台北&士林科教館僅有的藝術作品。二、務必「穿上襪子」才能體驗到每一個作品。此次來台的作品中「滑梯水果園」和「光球管弦樂團」皆需脫鞋並穿著襪子才能進入作品中體驗參觀。三、保持開放愉悅的心情來訪！如此一來才能讓自己完全放鬆，享受展場上的9大主題作品。

圖／聯合數位文創提供

聯票優惠！$769樂享teamLab未來遊樂園&雄獅文具想像力製造所

大人小孩一起探索創玩互動美術館以及數位遊樂園，來場奇幻的藝術之旅！期間限定聯票優惠價只要$769元，雙享teamLab未來遊樂園和雄獅文具想像力製造所。

雄獅文具想像力製造所是個寓教於樂的美術養成與美感培養的入門殿堂，集結趣味創意發想、質感手作DIY體驗、森林探索等多功能創意玩樂空間，是個極佳的視覺空間與大自然相融的創玩美學館。以「森林工廠」的概念在桃園龍潭打造出重視節能綠化、綠建材，致力於基地保水、培育生物多樣性，為全臺最美的森林園區。室內面積達700坪，有探索文具製造奧秘的「製造基地」、以顏色學習互動體驗的「想像力製造區」、可自由塗鴉創作的「創意體驗區」、以及文青網美們必拍的「60色色彩牆」等多元空間規劃等待大家來探索，期望透過生態環境與美創空間，帶領遊客親身體驗畫材、啟動想像力。

圖／聯合數位文創提供

teamLab未來遊樂園富教育意義，大小朋友必體會的互動彩繪創作展區「彩繪動物」提供五款可愛動物：獅子、熊、狐狸、企鵝、河馬，讓你在展場上盡情揮灑顏料作畫，創作後把自己完成的作品掃描投影在展場中，看自己畫的動物在這個環境中奔跑跳蹦！

以及另一互動彩繪創作展區「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」有鯨魚、蝴蝶、蜥蜴、花朵等各式稀有生物、動物，看自己畫的物種悠遊在這環境裡、被他人碰觸踩踏，當下看到的景象都只能在那一瞬間相遇，所以每次參觀必會有新的發現，邀請你前來激盪出全新的互動體驗、共創獨一無二生態世界。

此兩大主題作品區的畫材是由雄獅文具所提供具有品質保證的粉蠟筆，讓前來的大小朋友都能輕鬆變身天才畢卡索，將完稿創作即時投影到展場後與自己的神奇物種互動交流。

圖／聯合數位文創提供

一秒出國！親身體驗享譽國際teamLab未來遊樂園

首度在台展出的重點作品之一「與花共生的動物們Ⅱ」中，可以看到由花朵慢慢匯聚而成的動物，當觀眾觸摸動物時，花朵就會飛散，形成繽紛絢爛的畫面；在這裡每一刻的樣貌，都是在觀眾的觸摸互動而產生不同的變化，不會有重複的畫面產生，每一個時刻都帶給觀眾不同的視覺享受。

2020年最新公開的升級版「天才跳房子」將圓形、三角形和正方形放到展區地板上，以包覆式視覺打造空間，當觀眾連續跳躍在相同圖形上的時候，將會有蝴蝶、鳥或魚等生物產生，並慢慢游移到牆面上，在跳躍的過程中，更搭配活潑音樂來增加共感體驗，不僅提升互動趣味，更創造出多彩絢麗的視覺效果。

圖／聯合數位文創提供

「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」是由觀眾所繪製的植物與動物所共同創造生態圈，所繪製花朵與動物將在這個展區生長，當你靜止不動的時候，花朵將會在腳邊或是身邊綻放，當靠近你動物時，動物也會跳開，而動物身上的顏色將會渲染整個空間，在這裡可以找到自己所創作的生物，盡情與他們互動喔！

另外也有深受大小朋友歡迎的巨型「滑梯水果園」，代表陽光的你滑下來，碰觸到代表不同意義的球體，例如蜜蜂球將會對滑梯上的水果授粉、水球將會灌溉，當你與球的碰觸、球與球、球與水果的碰觸，都將產生不同的投影變化，碰撞的面積越多，彈跳出的顏色、投影變化將會更豐富，歡迎大家走進展場，體驗不同的互動效果，感受沉浸式的視覺饗宴。

主辦單位聯合數位文創將teamLab未來遊樂園巡迴世界各地，深受大小朋友喜愛的9大互動作品，完整重現於台北士林科教館，teamLab運用投影技術所打造的藝術互動作品，所呈現出來的畫面都不一樣，每一個互動裝置並非輪播影像，會因為觀眾的行為，例如觸摸、跳動、溜滑梯等，而有不同的火花產生，想要營造出繽紛多變的藝術場域，就需要大家親自進到展場裡來體驗，一探teamLab未來遊樂園的樂趣。

主辦單位也表示所有進場防疫規則都會遵守中央疫情指揮中心的標準進行，場內每天定時消毒，加強互動設施的防疫維護，絕對會嚴格維持展場環境清潔，讓大家都能安心看展。展覽營業時間等相關資訊，請上官方粉絲團或官網查詢。而持teamLab未來遊樂園任一票種，都可以憑票免費參觀國立臺灣科學教育館全館常設展區，常設展區資訊請上 科教館官網 查詢。