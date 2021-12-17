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換個角度遊屏東 耶誕期間推出限定雙層巴士　

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東耶誕節今年以粉紅色為基調，將百年的屏東公園打造為「夢幻城堡村」，縣府將在24日平安夜推出限定「聖誕雙層巴士」，用不同角度飽覽屏東之美。記者劉星君／攝影
屏東耶誕節今年以粉紅色為基調，將百年的屏東公園打造為「夢幻城堡村」，縣府將在24日平安夜推出限定「聖誕雙層巴士」，用不同角度飽覽屏東之美。記者劉星君／攝影

屏東耶誕節今年以粉紅色為基調，將百年的屏東公園打造為「夢幻城堡村」，從11月26日開幕後，都湧入賞燈人潮，縣府為讓賞燈的民眾不同的體驗，將在24日平安夜推出限定「聖誕雙層巴士」，帶領民眾遊覽市區、欣賞耶誕燈飾，邀請民眾搭乘雙層巴士，為大小朋友打造一趟美好的佳節回憶旅程，用不同角度飽覽屏東之美。

縣府表示，耶誕節期間推出限定免費的「雙層巴士」，從12月24日起至26日，每晚18時至21時，每隔1小時從屏東公園(介壽圖書館)發車，座位44席（含無障礙位1席），沿途行經屏東和平教會、屏東車站、屏東教會，每站停靠約10分鐘，停靠期間民眾可自由觀賞及上下車，最後回到公園時，巴士需淨空，讓下一批搭乘者乘坐，縣府提醒若要搭乘的民眾可提前至現場排隊，並配合工作人員的引導與指示。

傳播暨國際事務處表示，這次規畫路線除屏東公園的耶誕燈飾外，串聯和平教會、屏東教會等周邊教會，讓民眾一次欣賞到市區內教會的聖誕布置，感受到滿滿的耶誕氣氛。透過雙層巴士比一般公車更高的高度、更開闢的視角來看屏東市的改變，也感受屏東市區耶誕氛圍。

屏東聖誕節12月每周末及12月24日至26日期間，現場除有夢幻的主題打卡燈飾外，也推出網美耶誕拍貼機、每小時整點一到呈現出的浪漫雪景、聖誕老人帶著小幫手們來到屏東公園歡度周末，以及大家最愛的耶誕異國市集等精彩系列活動，燈飾至明年1月2日，讓大家一路從耶誕玩到跨年，歡迎大小朋友一起體驗專屬屏東的夢幻耶誕，相關活動詳情可上屏東縣政府官網查詢。

屏東耶誕節今年以粉紅色為基調，將百年的屏東公園打造為「夢幻城堡村」，縣府將在24日平安夜推出限定「聖誕雙層巴士」，用不同角度飽覽屏東之美。記者劉星君／攝影
屏東耶誕節今年以粉紅色為基調，將百年的屏東公園打造為「夢幻城堡村」，縣府將在24日平安夜推出限定「聖誕雙層巴士」，用不同角度飽覽屏東之美。記者劉星君／攝影
屏東耶誕節今年以粉紅色為基調，將百年的屏東公園打造為「夢幻城堡村」，縣府將在24日平安夜推出限定「聖誕雙層巴士」，用不同角度飽覽屏東之美。記者劉星君／攝影
屏東耶誕節今年以粉紅色為基調，將百年的屏東公園打造為「夢幻城堡村」，縣府將在24日平安夜推出限定「聖誕雙層巴士」，用不同角度飽覽屏東之美。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 雙層巴士 耶誕節

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