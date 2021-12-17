聽新聞
test
0:00 / 0:00

3款辣醬各有風味！金蘭推出「武林祕笈辣醬組」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
金蘭推出「椒龍在天」辣醬禮盒，每盒699元。圖／金蘭提供
金蘭推出「椒龍在天」辣醬禮盒，每盒699元。圖／金蘭提供

許多台灣民眾都喜歡吃辣、無辣不歡。調味食品品牌「金蘭」在歲末年終之際，以多種不同風味的特色辣醬為主軸，推出「椒龍在天」辣醬組合，包括有哇辣醬、爽辣脆椒醬、麻辣鍋底醬等不同辣醬，提供嗜辣者在佳節時的贈禮新選擇。

此次的「椒龍在天」辣醬禮盒，標榜是以武林祕笈作為主題，標榜每種風味的辣椒醬看似平凡，卻如同「降龍十八掌」一般，招招威力無窮，因此每款辣醬均有對應的武功招式，禮盒包裝也採用富貴黑作為基調，搭配上浮凸盤龍紋以及武術招式祕笈，增添傳統感與武俠小說般的趣味性。

曾榮獲食品界米其林二星獎的「哇辣醬」，選用台灣辣椒、豆豉、香辛蒜蓉與金蘭釀造醬油等食材，經小火慢炒，呈現經典台灣辣味，並具有尾韻蒜香，代表招式為「潛龍勿用」；「麻辣鍋底醬」則使用中藥材搭配香料熬煮，麻香帶勁，可稀釋後作為麻辣火鍋、麻婆豆腐、麻辣牛肉麵等餐點的湯底，代表招式為「龍戰於野」。至於以「飛龍在天」為題的「爽辣脆椒醬」，使用酥脆辣椒，還有洋蔥、蝦米增添風味與口感，微微的辣度適合加入菜餚中增香。「椒龍在天」辣醬禮盒現已開始販售，每盒699元。

火鍋 米其林

延伸閱讀

OKmart獨家「潮味決八寶辣醬麵、劉家冠軍牛肉麵」登場

梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起

汪小菲離婚後與母直播賣貨 網友稱張蘭才是最大贏家

三重男欠債6萬避還錢 16歲少年仔率眾擄人打到命危

相關新聞

獨／第一間「迴轉餐酒館」 爭鮮「樂鮮」元旦開幕

爭鮮又有新品牌了！已經有爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮、爭先食蔬、爭鮮GOGO等...

3款辣醬各有風味！金蘭推出「武林祕笈辣醬組」

許多台灣民眾都喜歡吃辣、無辣不歡。調味食品品牌「金蘭」在歲末年終之際，以多種不同風味的特色辣醬為主軸，推出「椒龍在天」辣...

台首座裸女雕像曝「光」 百歲甘露水北師美術館展出

北師美術館展場上，雕塑家黃土水百年前完成的台灣首座裸女雕像「甘露水」立於中央，少女雙手輕輕放在身後蚌殼、姿態挺直、臉龐微...

愛買量販推3款美國牛促銷 滿額享8折 家樂福打卡送鳳梨釋迦

最近進口牛肉漲幅大，許多愛吃牛肉的民眾都覺得荷包縮水，政府為穩定物價提出牛肉關稅機動調降等措施，愛買量販響應政策，宣布自...

FRED經典珠寶歌頌愛 佳節禮物送祝福

下週末12月25日就是耶誕節了。在跟親朋好友聚少離多的2021年歲末，以彌足珍貴的禮物，為彼此獻上最誠摯的心意，表達愛、...

經典台菜、麻辣鍋、泰式料理！「6間特色年菜」迎虎年

隨著虎年的腳步越來越近，包括饗賓、樂天皇朝、青葉餐廳等諸多餐飲品牌，紛紛推出常溫或冷凍年菜，讓民眾省去自行烹煮的辛勞。另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。