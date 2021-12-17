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3款辣醬各有風味！金蘭推出「武林祕笈辣醬組」
許多台灣民眾都喜歡吃辣、無辣不歡。調味食品品牌「金蘭」在歲末年終之際，以多種不同風味的特色辣醬為主軸，推出「椒龍在天」辣醬組合，包括有哇辣醬、爽辣脆椒醬、麻辣鍋底醬等不同辣醬，提供嗜辣者在佳節時的贈禮新選擇。
此次的「椒龍在天」辣醬禮盒，標榜是以武林祕笈作為主題，標榜每種風味的辣椒醬看似平凡，卻如同「降龍十八掌」一般，招招威力無窮，因此每款辣醬均有對應的武功招式，禮盒包裝也採用富貴黑作為基調，搭配上浮凸盤龍紋以及武術招式祕笈，增添傳統感與武俠小說般的趣味性。
曾榮獲食品界米其林二星獎的「哇辣醬」，選用台灣辣椒、豆豉、香辛蒜蓉與金蘭釀造醬油等食材，經小火慢炒，呈現經典台灣辣味，並具有尾韻蒜香，代表招式為「潛龍勿用」；「麻辣鍋底醬」則使用中藥材搭配香料熬煮，麻香帶勁，可稀釋後作為麻辣火鍋、麻婆豆腐、麻辣牛肉麵等餐點的湯底，代表招式為「龍戰於野」。至於以「飛龍在天」為題的「爽辣脆椒醬」，使用酥脆辣椒，還有洋蔥、蝦米增添風味與口感，微微的辣度適合加入菜餚中增香。「椒龍在天」辣醬禮盒現已開始販售，每盒699元。
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