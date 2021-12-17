台首座裸女雕像曝「光」 百歲甘露水北師美術館展出

北師美術館展場上，雕塑家黃土水百年前完成的台灣首座裸女雕像「甘露水」立於中央，少女雙手輕輕放在身後蚌殼、姿態挺直、臉龐微微仰起，綻放自信與優雅的光芒。「她看似靜止不動，其實瞬息萬變。」修復師森純一表示，黃土水的作品充滿時間感，「甘露水」看起來就像要往前邁一步，微張的「半眼」則猶如「觀照眾生」的釋迦牟尼。北師美術館大展「光──台灣文化的啟蒙與自覺」18日開展，焦點展品「甘露水」以昂首向前的少女，象徵台灣文藝復興時代的降臨。

今年是台灣文化協會成立百年，各界紛紛舉辦相關紀念展覽、活動。壓軸展覽「光──台灣文化的啟蒙與自覺」展出消失半世紀後重現的「甘露水」、曾遭日本政府從台陽展撤下的李石樵作品「橫臥裸婦」、賴和手稿「出獄歸家」等近百件展品。

「我們等這個展覽很久了！」該展總策畫、國藝會董事長林曼麗指出，這是一個很不一樣的展覽，邀請周婉窈等學者在厚實的研究基礎上策展，並用當代的觀點看歷史脈絡。展名以「光」為名，回應100年前知識份子如何在黑暗的時代中仍懷抱勇氣，並心懷信念向前奔馳。

1921年，台灣文化協會成立、展開影響深遠的台灣新文化運動。黃土水的「甘露水」也在這一年獲選當時日本最重要的帝國美術展覽會，以台灣人充滿自信的風采站上國際舞台。1958年「甘露水」隨台灣省議會播遷台中，不知何故遭棄置台中火車站、最後移置醫師張鴻標所開的診所，由張家典藏逾半世紀。「甘露水」誕生百年後，在林曼麗的奔走下，張家將「甘露水」交付文化部永久典藏。