台首座裸女雕像曝「光」 百歲甘露水北師美術館展出
北師美術館展場上，雕塑家黃土水百年前完成的台灣首座裸女雕像「甘露水」立於中央，少女雙手輕輕放在身後蚌殼、姿態挺直、臉龐微微仰起，綻放自信與優雅的光芒。「她看似靜止不動，其實瞬息萬變。」修復師森純一表示，黃土水的作品充滿時間感，「甘露水」看起來就像要往前邁一步，微張的「半眼」則猶如「觀照眾生」的釋迦牟尼。北師美術館大展「光──台灣文化的啟蒙與自覺」18日開展，焦點展品「甘露水」以昂首向前的少女，象徵台灣文藝復興時代的降臨。
今年是台灣文化協會成立百年，各界紛紛舉辦相關紀念展覽、活動。壓軸展覽「光──台灣文化的啟蒙與自覺」展出消失半世紀後重現的「甘露水」、曾遭日本政府從台陽展撤下的李石樵作品「橫臥裸婦」、賴和手稿「出獄歸家」等近百件展品。
「我們等這個展覽很久了！」該展總策畫、國藝會董事長林曼麗指出，這是一個很不一樣的展覽，邀請周婉窈等學者在厚實的研究基礎上策展，並用當代的觀點看歷史脈絡。展名以「光」為名，回應100年前知識份子如何在黑暗的時代中仍懷抱勇氣，並心懷信念向前奔馳。
1921年，台灣文化協會成立、展開影響深遠的台灣新文化運動。黃土水的「甘露水」也在這一年獲選當時日本最重要的帝國美術展覽會，以台灣人充滿自信的風采站上國際舞台。1958年「甘露水」隨台灣省議會播遷台中，不知何故遭棄置台中火車站、最後移置醫師張鴻標所開的診所，由張家典藏逾半世紀。「甘露水」誕生百年後，在林曼麗的奔走下，張家將「甘露水」交付文化部永久典藏。
林曼麗也找來黃邦銓、林君昵拍攝「甘露水」紀錄片。片中張鴻標之子張士文與張士立談起「甘露水」到張家的過程。根據其舅公回憶，省議會送到台中的財產由張鴻標岳父所開設的貨運公司負責，其中「甘露水」在倉庫中放了整整一周無人領取，還告知貨運公司「可以丟了」。岳父知道張鴻標喜愛藝術，便作主送到張家。張家兄弟透露，父親原本沉迷藝術卻不創作，「甘露水」來到張家後，張鴻標受啟蒙開始繪畫、雕塑，還找來台灣首位人體攝影模特兒林絲緞擔任模特兒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言