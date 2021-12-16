聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛買量販推3款美國牛促銷 滿額享8折 家樂福打卡送鳳梨釋迦

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福挺台灣農民，持續推廣當令蔬果食材。圖／家樂福提供
家樂福挺台灣農民，持續推廣當令蔬果食材。圖／家樂福提供

最近進口牛肉漲幅大，許多愛吃牛肉的民眾都覺得荷包縮水，政府為穩定物價提出牛肉關稅機動調降等措施，愛買量販響應政策，宣布自即日起至12月21日推出生鮮肉品全品項滿額享8折優惠，滿999元即贈200元生鮮肉品抵用券乙張，單筆最高送600元。其中多款牛肉推出單品優惠，包含美國鮮切梅花牛排每100g售價50元、美國牛腱大包裝每100g售價49元、美國霜降牛排160g特價139元，預計掀起一波囤肉風潮，幫民眾伙食費省一波。

而迎接冬至湯圓季與冬令進補需求，愛買量販自即日起至12月28日也推出多款食補食材特惠，國產土番鴨每隻特價289元，大成國產土雞每隻特價199元。桂冠與櫻桃小丸子聯名的經典湯圓麻吉組限量新上市，芝麻與花生湯圓可以分別裹上純粹焙香的花生粉與芝麻粉，特價129元，桂冠芝麻、花生、鮮肉口味湯圓2盒特價81元；西北湯圓任選3盒特價78元；義美黑糖奶茶湯圓單盒特價45元。

另外，為迎接尾牙採購、公司行號大宗採買家電禮品需求，自即日起至2022年2月8日，全館家電達指定門檻即贈家電現金抵用券，滿5萬送1千、滿10萬送3千、滿20萬送8千、滿30萬送1.5萬元、滿50萬送3萬。購買家電商品單筆消費滿5,000元贈抽獎券乙張，有機會抽中iPhone 13（共5台）。

除了守護消費者荷包，家樂福也守護台灣農民，為了支持台灣外銷的驕傲「鳳梨釋迦」，12月19日於家樂福內湖店，現場在指定看板打卡上傳個人Facebook並標註1位好友，就可現場獲得1顆鳳梨釋迦；12月25、26日於全台指定家樂福量販/超市現場接力舉辦，數量有限、送完為止。

愛買冬至前推出肉品滿999元贈200元生鮮肉品抵用券乙張。圖／愛買量販提供
愛買冬至前推出肉品滿999元贈200元生鮮肉品抵用券乙張。圖／愛買量販提供
12月19日於家樂福內湖店，現場在指定看板打卡上傳個人Facebook並標註1位好友，就可現場獲得1顆鳳梨釋迦。圖／家樂福提供
12月19日於家樂福內湖店，現場在指定看板打卡上傳個人Facebook並標註1位好友，就可現場獲得1顆鳳梨釋迦。圖／家樂福提供

湯圓 鳳梨釋迦 美國

延伸閱讀

力挺農民！ 汐止議員助賣160箱鳳梨釋迦

2021暖呼呼湯圓精選！包心起司燒、雙色牛奶糖小湯圓、草莓煉乳療癒必吃

全聯助防疫、挺農業 月底前門市施打疫苗就送鳳梨釋迦

全聯推廣鳳梨釋迦限定2天買1送1 冷凍變雪糕更好吃

相關新聞

獨／第一間「迴轉餐酒館」 爭鮮「樂鮮」元旦開幕

爭鮮又有新品牌了！已經有爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮、爭先食蔬、爭鮮GOGO等...

愛買量販推3款美國牛促銷 滿額享8折 家樂福打卡送鳳梨釋迦

最近進口牛肉漲幅大，許多愛吃牛肉的民眾都覺得荷包縮水，政府為穩定物價提出牛肉關稅機動調降等措施，愛買量販響應政策，宣布自...

FRED經典珠寶歌頌愛 佳節禮物送祝福

下週末12月25日就是耶誕節了。在跟親朋好友聚少離多的2021年歲末，以彌足珍貴的禮物，為彼此獻上最誠摯的心意，表達愛、...

經典台菜、麻辣鍋、泰式料理！「6間特色年菜」迎虎年

隨著虎年的腳步越來越近，包括饗賓、樂天皇朝、青葉餐廳等諸多餐飲品牌，紛紛推出常溫或冷凍年菜，讓民眾省去自行烹煮的辛勞。另...

聖誕大餐訂好沒？ 2公斤爐烤蜜汁火腿外帶2000元吃得到

在西方國家，聖誕節是團聚的節慶，尤其是德國等北歐家庭，更會在聖誕夜裡一起享受滋味鹹甜的蜜汁火腿等肉品，象徵著豐收與感恩。...

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德 正裝造型搭黑框眼鏡太帥了吧？

最近備受影迷期待的《蜘蛛人：無家日》熱映中，飾演蜘蛛人的25歲男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）當然也忙著跑宣傳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。