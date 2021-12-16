愛買量販推3款美國牛促銷 滿額享8折 家樂福打卡送鳳梨釋迦

最近進口牛肉漲幅大，許多愛吃牛肉的民眾都覺得荷包縮水，政府為穩定物價提出牛肉關稅機動調降等措施，愛買量販響應政策，宣布自即日起至12月21日推出生鮮肉品全品項滿額享8折優惠，滿999元即贈200元生鮮肉品抵用券乙張，單筆最高送600元。其中多款牛肉推出單品優惠，包含美國鮮切梅花牛排每100g售價50元、美國牛腱大包裝每100g售價49元、美國霜降牛排160g特價139元，預計掀起一波囤肉風潮，幫民眾伙食費省一波。

而迎接冬至湯圓季與冬令進補需求，愛買量販自即日起至12月28日也推出多款食補食材特惠，國產土番鴨每隻特價289元，大成國產土雞每隻特價199元。桂冠與櫻桃小丸子聯名的經典湯圓麻吉組限量新上市，芝麻與花生湯圓可以分別裹上純粹焙香的花生粉與芝麻粉，特價129元，桂冠芝麻、花生、鮮肉口味湯圓2盒特價81元；西北湯圓任選3盒特價78元；義美黑糖奶茶湯圓單盒特價45元。

另外，為迎接尾牙採購、公司行號大宗採買家電禮品需求，自即日起至2022年2月8日，全館家電達指定門檻即贈家電現金抵用券，滿5萬送1千、滿10萬送3千、滿20萬送8千、滿30萬送1.5萬元、滿50萬送3萬。購買家電商品單筆消費滿5,000元贈抽獎券乙張，有機會抽中iPhone 13（共5台）。