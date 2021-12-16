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FRED經典珠寶歌頌愛 佳節禮物送祝福

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
FRED Force 10 Baguette玫瑰金戒指，鑲嵌長方形切割及明亮式切割鑽石，143萬9,100元。圖／斐登提供
FRED Force 10 Baguette玫瑰金戒指，鑲嵌長方形切割及明亮式切割鑽石，143萬9,100元。圖／斐登提供

下週末12月25日就是耶誕節了。在跟親朋好友聚少離多的2021年歲末，以彌足珍貴的禮物，為彼此獻上最誠摯的心意，表達愛、關懷、牽掛、與對未來的祝福，顯得格外重要。法國現代珠寶品牌斐登（FRED），經典設計FORCE 10因愛與情感牽絆而誕生、格外具有意義，以無線圖騰為主要設計元素的Chance Infinie系列幸運符吊墜，則為對方的未來送上璀璨明亮的好運；將愛心形狀的Pretty Woman戴上身，心心相印的寓意，則由如將摯愛的心意隨時掛在心上。

○●因為愛而誕生的Force 10●○

Force 10的誕生來自一個愛、勇氣、與力量的故事。品牌創辦人Fred Samuel的長子是一位帆船運動冠軍，「我的長子突發奇想將航海繩纜編織起來，用鉚釘固定在兩頭，並將這個手鍊獻給摯愛的妻子，」Fred Samuel說。這個簡單卻又充滿深刻情意的舉動，啟發了品牌的創作：大膽卻又完美結合帆船絞索繩纜與K金鍊扣的Force 10在 1966年問世，名字原意為能阻礙航船出海的十級強風，因此也是強韌耐力的象徵。

Force 10的設計完美體現了FRED所有的品牌精髓：愛情、海洋、自由、旅行，以及勇氣。如今全新推出的Force 10 Baguette系列珠寶，珍貴的18K白金或玫瑰金上，密鑲通透華麗的長方形切割和明亮式切割鑽石，兩種不同層次的火光，為整體優雅的曲線著入流暢美感，代表愛的連結，象徵家庭成員之間無條件的相守與扶持，也成為家庭情感的溫馨紐帶。除了經典手鍊，還有迷人時髦的雙層戒指可選或互相搭配。

○●送上無限美好的未來●○

對於亞洲人來說，8是最幸運的數字，2016年，為紀念品牌成立80周年，FRED曾推出以雙環結構猶如一個曼妙側臥的「8」字為主要設計元素的8°0系列，向生於1908年8月的品牌創始人Fred Samuel致敬，也就是如今的Chance Infinie系列。橫躺的8字也是在西方象徵無限永恆的「∞」圖騰。幸運吊墜在象徵圓滿的珍珠母貝圓盤上，以玫瑰金和鑽石組成這個超級幸運符號，是送給摯愛的最佳耶誕禮物。

Pretty Woman系列經典的愛心圖案，以最簡單直接的方式，歌頌各種形式的愛，是直接表達心意的耶誕珠寶。FRED重新詮釋1990年時的一條紅寶石項鍊，也就是在電影「麻雀變鳳凰」中茱莉亞羅勃茲與李察吉爾劇中的定情珠寶，充滿浪漫幸福的憧憬。新作以「心心相印」的概念重新演繹經典，連結兩顆不同大小的心，象徵心意相通。將這款珠寶送給對方並隨身配戴，猶如將彼此的「心」隨身攜帶，傳遞無可比擬、彼此連結的親密感，絕對會是今年收到最溫暖的物件。

耶誕前夕，FRED經典的Force 10系列推出全新Baguette款式。圖／斐登提供
耶誕前夕，FRED經典的Force 10系列推出全新Baguette款式。圖／斐登提供
FRED Force 10 Baguette玫瑰金手環，鑲嵌對稱式切割及明亮式切割鑽石，380萬7,900元。圖／斐登提供
FRED Force 10 Baguette玫瑰金手環，鑲嵌對稱式切割及明亮式切割鑽石，380萬7,900元。圖／斐登提供
FRED Force 10 Baguette白金戒指，鑲嵌長方形切割及明亮式切割鑽石，152萬4,800元。圖／斐登提供
FRED Force 10 Baguette白金戒指，鑲嵌長方形切割及明亮式切割鑽石，152萬4,800元。圖／斐登提供
FRED Force 10白金鑽石及黑鑽手鍊，63萬9,700元。圖／斐登提供
FRED Force 10白金鑽石及黑鑽手鍊，63萬9,700元。圖／斐登提供
FRED Chance Infinie玫瑰金手鍊，鑲嵌鑽石及珍珠貝母的幸運鍊墜，13萬5,300元。圖／斐登提供
FRED Chance Infinie玫瑰金手鍊，鑲嵌鑽石及珍珠貝母的幸運鍊墜，13萬5,300元。圖／斐登提供
FRED Force 10「Vitality」黃金手鍊，鑲嵌祖母綠、沙弗萊石及鑽石，13萬4,200元。圖／斐登提供
FRED Force 10「Vitality」黃金手鍊，鑲嵌祖母綠、沙弗萊石及鑽石，13萬4,200元。圖／斐登提供
FRED經典的Force 10系列珠寶，在耶誕前夕推出全新Baguette款式，以全新的火花為親朋好友送上珍貴的祝福。圖／斐登提供
FRED經典的Force 10系列珠寶，在耶誕前夕推出全新Baguette款式，以全新的火花為親朋好友送上珍貴的祝福。圖／斐登提供
FRED Force 10中號黃金手鍊，14萬4,600元。圖／斐登提供
FRED Force 10中號黃金手鍊，14萬4,600元。圖／斐登提供
FRED Force 10玫瑰金鑽石手鍊，13萬9,400元。圖／斐登提供
FRED Force 10玫瑰金鑽石手鍊，13萬9,400元。圖／斐登提供
FRED Force 10 Baguette白金手環，鑲嵌對稱式切割及明亮式切割鑽石，402萬7,000元。圖／斐登提供
FRED Force 10 Baguette白金手環，鑲嵌對稱式切割及明亮式切割鑽石，402萬7,000元。圖／斐登提供
FRED Chance Infinie玫瑰金項鍊，鑲嵌鑽石及珍珠貝母的幸運鍊墜，14萬2,200元。圖／斐登提供
FRED Chance Infinie玫瑰金項鍊，鑲嵌鑽石及珍珠貝母的幸運鍊墜，14萬2,200元。圖／斐登提供
FRED經典的Force 10系列珠寶，在耶誕家前前夕推出全新Baguette款式，以全新的火花為親朋好友送上珍貴的祝福。圖／斐登提供
FRED經典的Force 10系列珠寶，在耶誕家前前夕推出全新Baguette款式，以全新的火花為親朋好友送上珍貴的祝福。圖／斐登提供

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