FRED經典珠寶歌頌愛 佳節禮物送祝福

下週末12月25日就是耶誕節了。在跟親朋好友聚少離多的2021年歲末，以彌足珍貴的禮物，為彼此獻上最誠摯的心意，表達愛、關懷、牽掛、與對未來的祝福，顯得格外重要。法國現代珠寶品牌斐登（FRED），經典設計FORCE 10因愛與情感牽絆而誕生、格外具有意義，以無線圖騰為主要設計元素的Chance Infinie系列幸運符吊墜，則為對方的未來送上璀璨明亮的好運；將愛心形狀的Pretty Woman戴上身，心心相印的寓意，則由如將摯愛的心意隨時掛在心上。

○●因為愛而誕生的Force 10●○

Force 10的誕生來自一個愛、勇氣、與力量的故事。品牌創辦人Fred Samuel的長子是一位帆船運動冠軍，「我的長子突發奇想將航海繩纜編織起來，用鉚釘固定在兩頭，並將這個手鍊獻給摯愛的妻子，」Fred Samuel說。這個簡單卻又充滿深刻情意的舉動，啟發了品牌的創作：大膽卻又完美結合帆船絞索繩纜與K金鍊扣的Force 10在 1966年問世，名字原意為能阻礙航船出海的十級強風，因此也是強韌耐力的象徵。

Force 10的設計完美體現了FRED所有的品牌精髓：愛情、海洋、自由、旅行，以及勇氣。如今全新推出的Force 10 Baguette系列珠寶，珍貴的18K白金或玫瑰金上，密鑲通透華麗的長方形切割和明亮式切割鑽石，兩種不同層次的火光，為整體優雅的曲線著入流暢美感，代表愛的連結，象徵家庭成員之間無條件的相守與扶持，也成為家庭情感的溫馨紐帶。除了經典手鍊，還有迷人時髦的雙層戒指可選或互相搭配。

○●送上無限美好的未來●○

對於亞洲人來說，8是最幸運的數字，2016年，為紀念品牌成立80周年，FRED曾推出以雙環結構猶如一個曼妙側臥的「8」字為主要設計元素的8°0系列，向生於1908年8月的品牌創始人Fred Samuel致敬，也就是如今的Chance Infinie系列。橫躺的8字也是在西方象徵無限永恆的「∞」圖騰。幸運吊墜在象徵圓滿的珍珠母貝圓盤上，以玫瑰金和鑽石組成這個超級幸運符號，是送給摯愛的最佳耶誕禮物。