經典台菜、麻辣鍋、泰式料理！「6間特色年菜」迎虎年

隨著虎年的腳步越來越近，包括饗賓、樂天皇朝、青葉餐廳等諸多餐飲品牌，紛紛推出常溫或冷凍年菜，讓民眾省去自行烹煮的辛勞。另外早安美芝城也推出應景的年節蘿蔔糕，增添佳節氣氛。

【饗賓餐飲】

為方便民眾在家團聚，饗賓餐飲旗下的饗在家店商平台，首度推出「虎虎生風饗宴組」冷凍年菜，內含御品干貝砂鍋雞湯、黃金富貴殿金鯧、滿饌鮮鮑佛跳牆、開運梅干燒蹄膀、干貝荷葉吉祥雞米糕、百香匯聚牛三寶、雙饗奇雞拼盤等7品料理，每套4,188元。

除此之外，旗下的饗食天堂、開飯川食堂、饗泰多、真珠台菜等品牌，也都有推出現作現取的外帶年菜，每套售價3,688～6,380元不等。其他如果然匯、小福利火鍋等品牌，也各自推出蔬食套餐、火鍋套餐可供消費者選擇。

【樂天皇朝】

樂天皇朝今年推出虎年限定年菜套組，內含5道式組合。開胃的五福拼盤包括有李白醉雞、陳皮五香牛肉、桂花蜜香芋、上海油燜筍、涼拌黑木耳等5樣小菜，另外還有選用豬腩製作的「姥姥紅燒肉」、「砂鍋白菜清燉蝨子頭」，以及十餘種辛香料炒煮成醬汁的「重慶水煮青衣魚片」，最後再以呼應生肖的「虎虎生風流沙包」作為甜點結尾，全套3,000元，12月31日前預定，可享95折早鳥優惠。另外還有功夫香酥鴨、皇朝好彩雙高禮盒等應景選擇。

【NARA Thai Cuisine】

來自泰國的NARA Thai Cuisine，今年推出「泰式年菜慶豐年」現煮常溫套餐，內含有椰絲香柚魚、酸辣海鮮沙拉，以及份量加大的金錢蝦餅、打拋豬、綠咖哩雞肉、與什錦時蔬，另有3款年菜限定新品，包括富貴冬蔭獅子頭燴白菜、吉鮮雙寶蝦醬米糕、香茅椰芯蛤蜊鱸魚湯，為年節餐桌增添異國情調，每套4,688元。。提前預購，除加贈品牌提袋，再加送紅咖哩炸蝦禮物券1張。

【肉到家】

中保無限+的自創品牌「肉到家」，今年首度加入集團的年菜行列，推出冷凍式「鴛鴦辣虎油火鍋名店組」超值年菜8件式，包含有自然發酵酸白菜湯頭、自然發酵泡椒麻辣湯頭、台灣豬五花肉片、台灣豬梅花肉片、嚴選特級火鍋料、肉大人招牌麻辣豬腳、棧直火廚房悶燒戰斧豬排、蜷尾家驚喜冰品，適合4～6共享，原價2,888元，於1月10日前訂購即可享有2,455元早鳥優惠價。

【青葉集團】

老字號的青葉餐廳，不僅提供店內的年菜外帶服務，今年也首度攜手家樂福、東森購物台，推出獨家年燦料理。其中家樂福獨售的「富貴團員年菜組」，內含有巴西蘑菇燉全雞、干貝極品佛跳牆、花生豬腳與烏魚子金鉤蝦米糕，每套3,488元，並且加贈價值820元的大同分離式電火鍋。東森購物台則是獨售招牌的「青葉魷魚螺肉蒜」，帶來古早情懷的奢華感，每組1,980元。除此之外，還有極品吉慶外帶年菜、青葉御膳美人湯等年節料理可供選擇。

【早安美芝城】