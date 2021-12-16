經典台菜、麻辣鍋、泰式料理！「6間特色年菜」迎虎年
隨著虎年的腳步越來越近，包括饗賓、樂天皇朝、青葉餐廳等諸多餐飲品牌，紛紛推出常溫或冷凍年菜，讓民眾省去自行烹煮的辛勞。另外早安美芝城也推出應景的年節蘿蔔糕，增添佳節氣氛。
【饗賓餐飲】
為方便民眾在家團聚，饗賓餐飲旗下的饗在家店商平台，首度推出「虎虎生風饗宴組」冷凍年菜，內含御品干貝砂鍋雞湯、黃金富貴殿金鯧、滿饌鮮鮑佛跳牆、開運梅干燒蹄膀、干貝荷葉吉祥雞米糕、百香匯聚牛三寶、雙饗奇雞拼盤等7品料理，每套4,188元。
除此之外，旗下的饗食天堂、開飯川食堂、饗泰多、真珠台菜等品牌，也都有推出現作現取的外帶年菜，每套售價3,688～6,380元不等。其他如果然匯、小福利火鍋等品牌，也各自推出蔬食套餐、火鍋套餐可供消費者選擇。
【樂天皇朝】
樂天皇朝今年推出虎年限定年菜套組，內含5道式組合。開胃的五福拼盤包括有李白醉雞、陳皮五香牛肉、桂花蜜香芋、上海油燜筍、涼拌黑木耳等5樣小菜，另外還有選用豬腩製作的「姥姥紅燒肉」、「砂鍋白菜清燉蝨子頭」，以及十餘種辛香料炒煮成醬汁的「重慶水煮青衣魚片」，最後再以呼應生肖的「虎虎生風流沙包」作為甜點結尾，全套3,000元，12月31日前預定，可享95折早鳥優惠。另外還有功夫香酥鴨、皇朝好彩雙高禮盒等應景選擇。
【NARA Thai Cuisine】
來自泰國的NARA Thai Cuisine，今年推出「泰式年菜慶豐年」現煮常溫套餐，內含有椰絲香柚魚、酸辣海鮮沙拉，以及份量加大的金錢蝦餅、打拋豬、綠咖哩雞肉、與什錦時蔬，另有3款年菜限定新品，包括富貴冬蔭獅子頭燴白菜、吉鮮雙寶蝦醬米糕、香茅椰芯蛤蜊鱸魚湯，為年節餐桌增添異國情調，每套4,688元。。提前預購，除加贈品牌提袋，再加送紅咖哩炸蝦禮物券1張。
【肉到家】
中保無限+的自創品牌「肉到家」，今年首度加入集團的年菜行列，推出冷凍式「鴛鴦辣虎油火鍋名店組」超值年菜8件式，包含有自然發酵酸白菜湯頭、自然發酵泡椒麻辣湯頭、台灣豬五花肉片、台灣豬梅花肉片、嚴選特級火鍋料、肉大人招牌麻辣豬腳、棧直火廚房悶燒戰斧豬排、蜷尾家驚喜冰品，適合4～6共享，原價2,888元，於1月10日前訂購即可享有2,455元早鳥優惠價。
【青葉集團】
老字號的青葉餐廳，不僅提供店內的年菜外帶服務，今年也首度攜手家樂福、東森購物台，推出獨家年燦料理。其中家樂福獨售的「富貴團員年菜組」，內含有巴西蘑菇燉全雞、干貝極品佛跳牆、花生豬腳與烏魚子金鉤蝦米糕，每套3,488元，並且加贈價值820元的大同分離式電火鍋。東森購物台則是獨售招牌的「青葉魷魚螺肉蒜」，帶來古早情懷的奢華感，每組1,980元。除此之外，還有極品吉慶外帶年菜、青葉御膳美人湯等年節料理可供選擇。
【早安美芝城】
呼應年節即將到來，早安美芝城也推出應景的蘿蔔糕系列，分別以東港櫻花蝦、高粱臘肉、大甲芋頭為配料，推出「花開添運」、「馥貴吉祥」與「金玉滿堂」3種不同口味的特色蘿蔔糕。另外早安美芝城也攜手插畫家Ericoco，運用櫻花、幾何等復古花窗元素加上小虎意象，打造全新風格包裝。3款蘿蔔糕現已開放預購，每條199元，購買任一款，還可以199元加購福虎生風保冷袋1個，售完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言