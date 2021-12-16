聖誕大餐訂好沒？ 2公斤爐烤蜜汁火腿外帶2000元吃得到

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

在西方國家，聖誕節是團聚的節慶，尤其是德國等北歐家庭，更會在聖誕夜裡一起享受滋味鹹甜的蜜汁火腿等肉品，象徵著豐收與感恩。精緻肉舖品牌「肉RÒU BY T-HAM」，期間限定推出可供4～6人享用的2公斤重「聖誕外帶爐烤蜜汁火腿」，附有香料烤時蔬、烤洋芋、芥末籽醬與蜂蜜陳年酒醋醬，售價 2,000元。餐點於即日起至12月20日接受兩天前預訂，數量有限，售完為止。

「肉RÒU BY T-HAM」精選品質優異的台灣豬，透過台畜老師傅的多年經驗，將新鮮完整的帶皮豬後腿肉先修清去除多餘油脂，再以手工綁繩，同時標榜不額外添加香料與胡椒搶味，僅以鹽漬熟成10天以上，讓鹽份適當鎖住肉質水份。

接著藉由核桃木烤製賦予火腿燻香，最終還需每隔15分鐘淋上義大利酒醋、蜂蜜等調製而成的獨門醬汁烘烤，費時完成的蜜汁火腿表面具可口焦糖色，外皮酥脆，肉質柔嫩，蜂蜜鮮甜滋味與肉脂厚實不膩風味，令人吮指回味。

為了讓「聖誕外帶爐烤蜜汁火腿」的享用體驗更臻完美，侍酒師精選於RÒU Exclusive獨家販售、風格濃郁，充斥著飽滿新鮮綜合辛香料與白胡椒氣息的「秘境酒莊老滕白酒（Crooke vine white wine）/加購價590元」，以及由國際大賽DWWA冠軍釀酒師Dom Maxwell所釀製，酒體具紅櫻桃、烘烤木質風味的「紐西蘭黑皮諾紅酒（Deliverance Pinot Noir）/加購價 980元」為推薦。

此外還有加入花草水果所調製的小草作香料紅酒包可選，紅酒包有「蜜香花果風味」、「桂花煎茶風味」兩款風味，推薦價都是238元。

RÒU BY T-HAM 綜合肉拼盤，推薦價759元（含木托盤），不含木托盤499元。圖／RÒU BY T-HAM提供。

RÒU 綜合肉拼盤包含一款法國18個月拜恩生火腿、一款西班牙24個月伊比利生火腿、三款西班牙伊比利風乾肉腸（Chorizo, Salchichon,前腿）、三款台畜職人手造火腿（胡桃木煙燻前腿，胡桃木煙燻梅花，帶皮火腿）、三款綜合Cheese與綠鑽八寶堅果，推薦價759元（含木托盤），不含木托盤499元，適合2至3人享用。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。