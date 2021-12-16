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怪奇啤酒日本人也愛！酉鬼啤酒「桶仔2.0」明日上市

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
酵母、木桶、啤酒花、水果能玩出什麼花樣？酉鬼啤酒大膽挑戰風味與製程，宛如將精釀啤酒變身玩味實驗。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
酵母、木桶、啤酒花、水果能玩出什麼花樣？酉鬼啤酒大膽挑戰風味與製程，宛如將精釀啤酒變身玩味實驗。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

放在木桶裡「陳年（aging）」並非威士忌的專利，今年年初曾推出「桶陳系列」的酉鬼啤酒，並獲2021日本 IBC國際啤酒競賽「銀牌賞」；品牌今日再度發表「桶仔酒款 2.0」，以野生酵母、紐西蘭酒花、荔枝及蜂蜜檸檬進行桶陳發酵實驗，四款風味皆採極少量釀造，以怪奇、限量創造聲量話題。

新鮮麥汁在乳酸菌與啤酒酵母接力發酵後，被分別投入夏多內和卡本內蘇維儂橡木桶，與野生酵母（Brett）歷經14個月桶陳，裝瓶前再分別冷泡紐西蘭啤酒花Nelson Sauvin以及 Motueka，因此打造出「冷泡酒花Nelson Sauvin怪奇酸啤 - 泡在夏朵內以及卡本內裡面」，與「冷泡酒花Motueka怪奇酸啤 - 泡在夏朵內以及卡本內裡面」，前者有著明亮的黃色酒標，風味則帶有白葡萄、白胡椒與橡木木質調，後者則具有萊姆、甜薑片和木質薄荷的風味，皆為限量600瓶，預計12月17日（五）上市。

「蜂蜜檸檬Saison - 泡在卡本內裡面」和「荔枝Saison - 泡在夏朵內以及波特裡面」預計在12月27日上市，前者桶陳後加入「知果堂」梅爾檸檬汁、綠檸檬汁及蜂蜜與蓄勢待發的 Saison 酵母進行二次發酵，除了帶有檸檬愛玉、柑橘皮的風味聯想，據說也給人經典調酒「神風特攻隊」的印象；後者以新鮮荔枝、辛香、香草冰淇淋為風味基調，兩款酒精濃度皆為9.0%左右，並採限量釀造900瓶。

哪裡買？酉鬼啤酒官方網站及全台合作店家將能覓得，單瓶建議售價則約280元。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「蜂蜜檸檬Saison - 泡在卡本內裡面 9.7%」，帶有檸檬愛玉、柑橘皮的香氣與風味聯想，單瓶280元，限量900瓶。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「蜂蜜檸檬Saison - 泡在卡本內裡面 9.7%」，帶有檸檬愛玉、柑橘皮的香氣與風味聯想，單瓶280元，限量900瓶。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
酉鬼啤酒今日再度發表「桶仔酒款 2.0」，以野生酵母、紐西蘭酒花、荔枝及蜂蜜檸檬進行桶陳發酵實驗，四款風味皆採極少量釀造。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
酉鬼啤酒今日再度發表「桶仔酒款 2.0」，以野生酵母、紐西蘭酒花、荔枝及蜂蜜檸檬進行桶陳發酵實驗，四款風味皆採極少量釀造。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「冷泡酒花Motueka怪奇酸啤 - 泡在夏朵內以及卡本內裡面」具有萊姆、甜薑片和木質薄荷的風味，限量600瓶，預計12月17日（五）上市。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「冷泡酒花Motueka怪奇酸啤 - 泡在夏朵內以及卡本內裡面」具有萊姆、甜薑片和木質薄荷的風味，限量600瓶，預計12月17日（五）上市。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

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