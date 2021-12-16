「蜘蛛人」湯姆霍蘭德 正裝造型搭黑框眼鏡太帥了吧？
最近備受影迷期待的《蜘蛛人：無家日》熱映中，飾演蜘蛛人的25歲男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）當然也忙著跑宣傳，希望能藉此衝出新一波高票房。而他的宣傳穿搭也非常百變，包辦優雅紳士風到瀟灑性格兩種不同的味道，再搭配新電影的熱潮，相信一定又要圈粉無數囉！
首先日前他現身足球界年度盛事—巴黎金球獎頒獎典禮時，身穿Berluti黑色馬海毛披肩領和Scritto絲綢緞面晚禮服，內搭白色棉質翼領珠地晚禮服襯衫再加上黑色Scritto絲綢緞面領結，優雅的正裝紳士look在波浪捲髮和黑框眼鏡的點綴下更顯迷人。
距離金球獎相隔幾天，12月初在倫敦的首映會上，換上後梳油頭髮型的他以CELINE HOMME BY HEDI SLIMANE的黑色雙口袋皮夾克搭經典黑條紋襯衫和經典羊呢長褲，再加上方釦小牛皮革腰帶完整造型。這身搭配既有不羈瀟灑的個性風，也還保留一定程度的正式感，還帶點熟男的魅力，也讓人更加期待接下來整個宣傳期他還會有哪些精彩的百變造型。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言