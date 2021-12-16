「蜘蛛人」湯姆霍蘭德 正裝造型搭黑框眼鏡太帥了吧？

最近備受影迷期待的《蜘蛛人：無家日》熱映中，飾演蜘蛛人的25歲男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）當然也忙著跑宣傳，希望能藉此衝出新一波高票房。而他的宣傳穿搭也非常百變，包辦優雅紳士風到瀟灑性格兩種不同的味道，再搭配新電影的熱潮，相信一定又要圈粉無數囉！

首先日前他現身足球界年度盛事—巴黎金球獎頒獎典禮時，身穿Berluti黑色馬海毛披肩領和Scritto絲綢緞面晚禮服，內搭白色棉質翼領珠地晚禮服襯衫再加上黑色Scritto絲綢緞面領結，優雅的正裝紳士look在波浪捲髮和黑框眼鏡的點綴下更顯迷人。