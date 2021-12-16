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「蜘蛛人」湯姆霍蘭德 正裝造型搭黑框眼鏡太帥了吧？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
在倫敦的首映會上，湯姆霍蘭德換上後梳油頭髮型的他以CELINE HOMME BY HEDI SLIMANE服裝現身。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
在倫敦的首映會上，湯姆霍蘭德換上後梳油頭髮型的他以CELINE HOMME BY HEDI SLIMANE服裝現身。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

最近備受影迷期待的《蜘蛛人：無家日》熱映中，飾演蜘蛛人的25歲男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）當然也忙著跑宣傳，希望能藉此衝出新一波高票房。而他的宣傳穿搭也非常百變，包辦優雅紳士風到瀟灑性格兩種不同的味道，再搭配新電影的熱潮，相信一定又要圈粉無數囉！

首先日前他現身足球界年度盛事—巴黎金球獎頒獎典禮時，身穿Berluti黑色馬海毛披肩領和Scritto絲綢緞面晚禮服，內搭白色棉質翼領珠地晚禮服襯衫再加上黑色Scritto絲綢緞面領結，優雅的正裝紳士look在波浪捲髮和黑框眼鏡的點綴下更顯迷人。

距離金球獎相隔幾天，12月初在倫敦的首映會上，換上後梳油頭髮型的他以CELINE HOMME BY HEDI SLIMANE的黑色雙口袋皮夾克搭經典黑條紋襯衫和經典羊呢長褲，再加上方釦小牛皮革腰帶完整造型。這身搭配既有不羈瀟灑的個性風，也還保留一定程度的正式感，還帶點熟男的魅力，也讓人更加期待接下來整個宣傳期他還會有哪些精彩的百變造型。

湯姆霍蘭德日前出席足球界年度盛事—巴黎金球獎頒獎典禮時，身穿Berluti正裝，波浪捲髮和黑框眼鏡加持讓整體造型更顯迷人。圖／Berluti提供
湯姆霍蘭德日前出席足球界年度盛事—巴黎金球獎頒獎典禮時，身穿Berluti正裝，波浪捲髮和黑框眼鏡加持讓整體造型更顯迷人。圖／Berluti提供
湯姆霍蘭德（左）主演《蜘蛛人：無家日》在台開創票房佳績。圖／索尼提供
湯姆霍蘭德（左）主演《蜘蛛人：無家日》在台開創票房佳績。圖／索尼提供
湯姆霍蘭德日前出席足球界年度盛事—巴黎金球獎頒獎典禮時，身穿Berluti正裝。圖／Berluti提供
湯姆霍蘭德日前出席足球界年度盛事—巴黎金球獎頒獎典禮時，身穿Berluti正裝。圖／Berluti提供
湯姆霍蘭德主演《蜘蛛人：無家日》在台開創票房佳績，他的宣傳穿搭也非常百變有型。圖／索尼提供
湯姆霍蘭德主演《蜘蛛人：無家日》在台開創票房佳績，他的宣傳穿搭也非常百變有型。圖／索尼提供
湯姆霍蘭德主演《蜘蛛人：無家日》在台開創票房佳績。圖／索尼提供
湯姆霍蘭德主演《蜘蛛人：無家日》在台開創票房佳績。圖／索尼提供

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