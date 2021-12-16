蝦皮購物「12.18月中狂購節」iPhone 13限量下殺42折

迎接12月的耶誕節與跨年派對聚會，蝦皮購物鎖定年末交換禮物商機，「12.18月中狂購節」祭出全站299元免運、商城85折、熱門品牌下殺4折起、精選聖誕夯品下殺1元起，原價25,900元的iPhone 13 128GB限時限量活動價10,900元、任天堂Switch OLED電力加強版主機限時下殺5,240元，還有限時下殺12元的Switch舞力全開2022中文版、HJ-MINI1大容量行動電源等。此外，蝦皮購物更攜手21風味館祭出21風味館大薯霸、21風味館炸烤分享餐、21風味館香草烤半雞風味餐等限時瘋搶價12元。

蝦皮購物歡慶歲末再加碼「漫威蜘蛛人系列新上市」、「迪士尼魔法盛宴」2大活動，隨著最新漫威蜘蛛人電影「蜘蛛人：無家日™」正式上映，漫威蜘蛛人系列周邊商品也在蝦皮購物開賣，即日起至12月18日精選商品下殺7折起，蜘蛛人AirPods Pro保護套電影款/木紋款、Ｍarvel鋼鐵蜘蛛面具+發射器組千元有找。

12月17日至12月25日再推「迪士尼魔法盛宴」，迪士尼官方授權商品下殺5折起，原價3,280元的小熊維尼悠閒午後杯壺5件組優惠價1,890元、維尼皮革圖繪筆電包破盤價699元。蝦皮購物獨家加碼迪士尼耶誕節夾夾樂，12月17日至12月25日活動期間玩遊戲就有機會獲得迪士尼好禮。

超值的OPPO年度新品OPPO Enco Free2真無線降噪耳機也是送禮大熱門，12月16日至12月21日預購開跑，蝦皮商城預購價2,588元，再送專屬保護套。

蝦皮購物「12.18月中狂購節」每人享3張全站299元免運券，其中1張限定12月18日凌晨0點至2點使用，另2張活動當天全天皆可使用。蝦皮商城85折神券限時12月18日凌晨0點至2點使用、最高折抵1,500元，蝦皮商城92折神券將於12月18日凌晨0點開放使用、最高折抵3,000元，原價12,990元的Samsung Galaxy Watch4 46mm（藍牙）搭配店家92折券及商城85折券後只要9,376元，限量再送價值破2,000元的蝦皮獨家好禮。