春節限定系列提前登場 用帥氣虎頭點綴個性時尚！

每年農曆新年到來，許多時尚品牌都會推出以該年生肖靈感為設計主軸的限定商品。今年rag & bone、SANDRO的虎年系列都率先於近日登場，用充滿個性的虎頭圖騰，展現帥氣的虎年時尚。

rag & bone農曆新年男女裝推出品牌經典款連帽上衣與外套、針織上衣和T-Shirt，運用紋理清晰的虎頭肖像以刺繡與轉印方式點綴。女裝方面有黑、白與象牙白色調可選擇，男裝則是主打黑與黃色，其中大型虎頭圖案還在圖案下方增加rag & bone紐約旗艦店地址的設計元素，而黃色或是服裝上的金色刺繡、黃色圖案也可視為有「招財」的意涵，呼應東方人喜慶、吉祥的象徵。目前此系列已於rag & bone台北微風信義、台中新光三越專門店上市。