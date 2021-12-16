春節限定系列提前登場 用帥氣虎頭點綴個性時尚！
每年農曆新年到來，許多時尚品牌都會推出以該年生肖靈感為設計主軸的限定商品。今年rag & bone、SANDRO的虎年系列都率先於近日登場，用充滿個性的虎頭圖騰，展現帥氣的虎年時尚。
rag & bone農曆新年男女裝推出品牌經典款連帽上衣與外套、針織上衣和T-Shirt，運用紋理清晰的虎頭肖像以刺繡與轉印方式點綴。女裝方面有黑、白與象牙白色調可選擇，男裝則是主打黑與黃色，其中大型虎頭圖案還在圖案下方增加rag & bone紐約旗艦店地址的設計元素，而黃色或是服裝上的金色刺繡、黃色圖案也可視為有「招財」的意涵，呼應東方人喜慶、吉祥的象徵。目前此系列已於rag & bone台北微風信義、台中新光三越專門店上市。
SANDRO的新春限量系列，則是將優雅與潮流巧妙融合，繼呈現出巴黎時尚氣息，並同時運用東方紅、虎頭元素點綴。女裝部分有針織開襟毛衣、短版上衣、經典洋裝及全新手提包，結合千鳥格紋、荷葉邊等女性化元素，浪漫典雅。除了鮮紅色調之外，也有淺粉紅色可以選擇。其中還有配上SANDRO經典S字標誌的上衣，繁複有型。男裝系列則以黑、白色為主軸，推出經典長袖上衣、翻領上衣、針織開襟毛衣和棒球外套、毛帽等，並加上手工刺繡的紅色虎頭細節，展現充滿活力的生猛個性風。
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