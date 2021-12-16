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OKmart「好友分享日」大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OKmart於12月16、17日及12月23、24日連續兩周的周四、周五推出「好友分享日」，購買OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2優惠。圖／OKmart提供
OKmart於12月16、17日及12月23、24日連續兩周的周四、周五推出「好友分享日」，購買OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2優惠。圖／OKmart提供

歲末年終的溫馨時刻，OKmart用OKCAFE溫暖陪伴每一位辛勤工作一整年的消費者，於12月16、17日及12月23、24日連續兩周的周四、周五推出「好友分享日」，購買OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2優惠。

在最適合親友團聚的12月25日耶誕節，OKmart也加碼祭出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠，陪伴消費者暖心過節。

OKCAFE採用「伊帕內瑪莊園日曬豆」，將咖啡的質感再提升，伊帕內瑪莊園位於咖啡指標性產區─巴西，OKCAFE前段富含烤胡桃和堅果風韻，漸漸綿延出柑橘的細緻果酸香氣，緊接著焦糖可可的豐厚甘醇衝擊味蕾，不酸不苦，瀰漫多層次咖啡香。

OKmart將於12月25日耶誕節加碼祭出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠，陪伴消費者暖心過節。圖／OKmart提供
OKmart將於12月25日耶誕節加碼祭出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠，陪伴消費者暖心過節。圖／OKmart提供

咖啡 可可

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