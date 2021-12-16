OKmart「好友分享日」大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2

歲末年終的溫馨時刻，OKmart用OKCAFE溫暖陪伴每一位辛勤工作一整年的消費者，於12月16、17日及12月23、24日連續兩周的周四、周五推出「好友分享日」，購買OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2優惠。

在最適合親友團聚的12月25日耶誕節，OKmart也加碼祭出OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠，陪伴消費者暖心過節。