高雄英迪格攜手遊艇業開派對！入住房客可享遊艇體驗
高雄是海洋之都，也是國內遊艇生產製造重鎮，高雄唯二的洲際酒店「英迪格酒店」在5周年慶將整座酒店化身豪華郵輪，推出5 GO HIGH系列慶祝活動，更攜手嘉信遊艇首推12人遊艇派對專案，房客可搭遊艇遊歷港都海。
高雄英迪格酒店創設以來，將高雄港口、貨櫃、美食及庶民生活文化融入酒店設計與活動中，今年慶祝5周年，首推遊艇派對住房專案，總經理李冠賢說，「要深化高雄海港的鄰里文化，大家一起航向全新的2022」。
即起至明年3月，英迪格「5 GO HIGH」一泊三食住房專案只要5000起，就能入住原價1萬3800元的高級房城市景觀，加贈價值早餐兩客、高空露天酒吧雙人座席及500元抵用券，及價值500元的「木木江鳥衣谷」聯名精緻雙人點心。扣除餐飲消費，每人相當於只花1500元，CP值絕高。
最受矚目的遊艇派對住房專案，12人即可成行，加贈高空酒吧抵用券2000元。民眾可入住高級房城市景觀一晚，並搭私人遊艇上享受3個小時的港都海景遊歷，晚上再到酒吧小酌，每人每晚只要4000元起。行銷業務總監Mnady表示，疫情讓大家悶壞了，遊艇派對專案可讓大家一邊品嘗茶點一邊欣賞港灣美景。
酒店頂樓露天酒吧也變身為高空郵輪，座位擺放著救生圈及熱帶魚造型抱枕，周五到周日還有「船長之夜」，當晚消費滿2000元即可挑戰「黃金輪盤手」，最大獎是整桌消費直接打8折。
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