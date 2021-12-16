高雄英迪格攜手遊艇業開派對！入住房客可享遊艇體驗

高雄是海洋之都，也是國內遊艇生產製造重鎮，高雄唯二的洲際酒店「英迪格酒店」在5周年慶將整座酒店化身豪華郵輪，推出5 GO HIGH系列慶祝活動，更攜手嘉信遊艇首推12人遊艇派對專案，房客可搭遊艇遊歷港都海。

高雄英迪格酒店創設以來，將高雄港口、貨櫃、美食及庶民生活文化融入酒店設計與活動中，今年慶祝5周年，首推遊艇派對住房專案，總經理李冠賢說，「要深化高雄海港的鄰里文化，大家一起航向全新的2022」。

即起至明年3月，英迪格「5 GO HIGH」一泊三食住房專案只要5000起，就能入住原價1萬3800元的高級房城市景觀，加贈價值早餐兩客、高空露天酒吧雙人座席及500元抵用券，及價值500元的「木木江鳥衣谷」聯名精緻雙人點心。扣除餐飲消費，每人相當於只花1500元，CP值絕高。

最受矚目的遊艇派對住房專案，12人即可成行，加贈高空酒吧抵用券2000元。民眾可入住高級房城市景觀一晚，並搭私人遊艇上享受3個小時的港都海景遊歷，晚上再到酒吧小酌，每人每晚只要4000元起。行銷業務總監Mnady表示，疫情讓大家悶壞了，遊艇派對專案可讓大家一邊品嘗茶點一邊欣賞港灣美景。