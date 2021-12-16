快訊

爆女會計3年A1800萬 台北律師公會：已追回640萬

中職／鳳還巢「不排斥」 林智勝新東家盼1個月後有結果

高雄英迪格攜手遊艇業開派對！入住房客可享遊艇體驗

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄英迪格酒店五周年慶，宣布即起至3月底推出一系列「5 GO HIGH」活動，其中遊艇派對專案最受矚目。記者王昭月月／攝影
高雄英迪格酒店五周年慶，宣布即起至3月底推出一系列「5 GO HIGH」活動，其中遊艇派對專案最受矚目。記者王昭月月／攝影

高雄是海洋之都，也是國內遊艇生產製造重鎮，高雄唯二的洲際酒店「英迪格酒店」在5周年慶將整座酒店化身豪華郵輪，推出5 GO HIGH系列慶祝活動，更攜手嘉信遊艇首推12人遊艇派對專案，房客可搭遊艇遊歷港都海。

高雄英迪格酒店創設以來，將高雄港口、貨櫃、美食及庶民生活文化融入酒店設計與活動中，今年慶祝5周年，首推遊艇派對住房專案，總經理李冠賢說，「要深化高雄海港的鄰里文化，大家一起航向全新的2022」。

即起至明年3月，英迪格「5 GO HIGH」一泊三食住房專案只要5000起，就能入住原價1萬3800元的高級房城市景觀，加贈價值早餐兩客、高空露天酒吧雙人座席及500元抵用券，及價值500元的「木木江鳥衣谷」聯名精緻雙人點心。扣除餐飲消費，每人相當於只花1500元，CP值絕高。

最受矚目的遊艇派對住房專案，12人即可成行，加贈高空酒吧抵用券2000元。民眾可入住高級房城市景觀一晚，並搭私人遊艇上享受3個小時的港都海景遊歷，晚上再到酒吧小酌，每人每晚只要4000元起。行銷業務總監Mnady表示，疫情讓大家悶壞了，遊艇派對專案可讓大家一邊品嘗茶點一邊欣賞港灣美景。

酒店頂樓露天酒吧也變身為高空郵輪，座位擺放著救生圈及熱帶魚造型抱枕，周五到周日還有「船長之夜」，當晚消費滿2000元即可挑戰「黃金輪盤手」，最大獎是整桌消費直接打8折。

高雄英迪格高空酒吧更推六款暖心熱調酒及4款冬令進補湯品。記者王昭月／攝影
高雄英迪格高空酒吧更推六款暖心熱調酒及4款冬令進補湯品。記者王昭月／攝影
一泊三食住房專案，房客可從半自助吧早餐、雙人午茶點心及頂樓酒吧美食美酒，享受郵輪式全天候的供餐體驗。記者王昭月／攝影
一泊三食住房專案，房客可從半自助吧早餐、雙人午茶點心及頂樓酒吧美食美酒，享受郵輪式全天候的供餐體驗。記者王昭月／攝影

遊艇 英迪格酒店 派對

延伸閱讀

TPMA數位轉型 國際級專業專案管理師考證不受時空限制

默克南科新廠動土 董事長李俊隆讚高雄行政效率

蔡英文明公投高雄宣講 游淑慧爆料：義消成人形立牌

高雄空汙修法卡關 蘇偉碩：陳其邁施政怠惰還栽贓藻礁

相關新聞

獨／第一間「迴轉餐酒館」 爭鮮「樂鮮」元旦開幕

爭鮮又有新品牌了！已經有爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮、爭先食蔬、爭鮮GOGO等...

怪奇啤酒日本人也愛！酉鬼啤酒「桶仔2.0」明日上市

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德 正裝造型搭黑框眼鏡太帥了吧？

最近備受影迷期待的《蜘蛛人：無家日》熱映中，飾演蜘蛛人的25歲男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）當然也忙著跑宣傳，...

蝦皮購物「12.18月中狂購節」iPhone 13限量下殺42折

迎接12月的耶誕節與跨年派對聚會，蝦皮購物鎖定年末交換禮物商機，「12.18月中狂購節」祭出全站299元免運、商城85折...

春節限定系列提前登場 用帥氣虎頭點綴個性時尚！

每年農曆新年到來，許多時尚品牌都會推出以該年生肖靈感為設計主軸的限定商品。今年rag & bone、SANDRO的虎年系...

OKmart「好友分享日」大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2

歲末年終的溫馨時刻，OKmart用OKCAFE溫暖陪伴每一位辛勤工作一整年的消費者，於12月16、17日及12月23、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。