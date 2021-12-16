9折再抽電烤盤！賈以食日、老媽家「暖身鍋物」上市

由賈靜雯所創立的料理品牌「賈以食日」，今年針對火鍋季推出經典火鍋湯底，並採鴛鴦雙拼的紅白組合販售。其中「養生豚骨風味」選用大骨搭配多種藥材熬煮，並添加蓮子與枸杞，濃郁中帶著清爽；「川味麻辣鴨血」則使用花椒、豆瓣醬拌炒辛香料作為湯底，再搭配上大塊鴨血。每盒內有2口味湯底各1袋，搭配上2個冬粉，售價459元。

隨著年末贈禮的時刻到來，今年賈以食日也設計拌麵禮盒，包括有3種口味拌麵各3包的組合，每盒599元。另外至12月31日前，官網可享全站9折優惠，滿千加贈會員點數，滿999元贈送虎年紅包袋，另外下單指定商品，可加碼抽價值6280元的「BRUNO歡聚款大電烤盤＋鴛鴦鍋」。

以老媽拌麵為招牌的「老媽家」，今年冬季則攜手MOMO購物網，推出2款冷凍火鍋湯底。「沙鍋菜煲」是以沙茶、扁魚爆香作為湯底的經典台式沙茶火鍋，內含香菇絲、乾金針、桶筍片、大白菜、凍豆腐、豆皮、黑木耳、豬五花肉片等配料，並附贈獨立包裝的私房麻辣醬，每份約為 1～2人份，1月31日前可享限時優惠價238元。