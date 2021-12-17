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《貓小姐Ms.Cat 2022食令貓曆》貓咪結合台灣在地食材 吃這一味最對味

聯合新聞網 / 有.設計

隨著2022年腳步漸近，是否已開始規劃新一年的行程呢？

有你共創旗下貓系圖文作家貓小姐Ms.Cat，溫暖不失詼諧的畫風，深受許多貓奴粉絲喜愛，每年歲末時分，便會帶領眾貓攀上實用度百分百的桌曆，滿足粉絲隨時需要「吸貓」的慾望。

今年再度推出年度桌曆，首度將貓與台灣在地食材結合，推出《貓小姐Ms.Cat 2022食令貓曆》桌曆，貓咪們自在的遊玩在不同食材之間，提醒你，這個季節哪些食材最對味。

冬天的橘子滋味最是美妙，橘貓力士帶領眾貓舉起金黃誘人的橘瓣，為你開啟為2022年最有滋味的一年。春天的絲瓜最是可口，搭配蛤蜊剛好、秋天嚐一口軟硬都好吃的柿子。四季更迭再次回到適合抱著貓窩在家的冬天，這季節的蘿蔔白胖可愛，不知是貓胖還是蘿蔔胖呢？

上班有太多無奈，但你可以把日子過的很可愛，就讓療癒可愛的貓咪們陪伴你，一同寫下2022年重要的每個時刻。即日起至12/31有.設計線上獨家首賣，詳情請上活動網站查詢。

貓咪

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