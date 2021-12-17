寒流來襲！讓家成為最溫暖的守護者

寒流來襲，驟降的氣溫不只讓人覺得冷，對於老人家、孩童與有心血管、呼吸道疾病的人來說更是嚴峻的挑戰，一不注意保暖就容易犯病等有損健康的問題。電暖器是許多人因應寒冬的居家對策首選，目前常見的包含陶瓷、鹵素、葉片與煤油等產品，這些產品各有優劣，大抵逃不過幾個狀況：耗電、耗氧、耗時、安全性低。

圖／有.設計uDesign提供

MIZAI也一樣感受到這個問題，因此針對台灣海島型多雨潮濕的氣候設計了石墨烯瞬暖器，暖霸採用近期熱門的導熱之王「石墨烯」材料擁有絕佳的導熱速度 5 分鐘瞬熱暖房，機身內部為 134 片石墨烯鋁合金結合而成，端點採用雙管制熱，利用暖空氣上升的對流設計原理，無需緊貼機器就能享受整屋暖房無聲音、無明火，更將物聯技術加入機器中，只須與手機 App 連線還沒到家就能先暖好房，最重要的安全性也有 5重安全防護機制。具備智慧恆溫機制，會根據環境溫度自動調整功耗，解決大家最關心的耗電問題，輕鬆達到節電目的。

圖／有.設計uDesign提供

MIZAI 來自於日文「未來」，「物聯網」是家電的未來，也是未來家電必備的。MIZAI暖霸石墨烯智慧瞬暖器更是將「石墨烯」、「負離子」與「物聯網」集於一身的最新產品，為你帶來與過去截然不同的體驗。高度約 17.5 公分，長度約 100 公分，深度約 11 公分，這種非常少見的瘦長型的設計不僅加大了冷空氣進氣口與暖空氣送出口，更適合放置在地上狹長空間，像是床尾、窗邊、牆邊，或是利用機體後方預留的壁掛孔固定在牆上。