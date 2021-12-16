RICHARD MILLE好友暨德國女子馬術好手 喜創年度佳績

德國馬術名家、同時也是頂級鐘表品牌RICHARD MILLE品牌好友的Jessica von Bredow-Werndl繼2021年7月勇奪兩枚奧運金牌後，再度於9月在自家主場：德國哈根拿下歐錦賽的全數3枚金牌，近期再於11月底在斯德哥爾摩的十強決賽摘下桂冠，為個人職涯、也為手上配戴的RICHARD MILLE腕表，再添榮光紀錄。

所謂的「盛裝舞步（dressage）」是馬術三種比賽之一，又稱為「馬場馬術」，另兩項則為越野賽和場地障礙賽。dressage一詞又有「訓練」之意，至今仍保有些許歐洲文藝復興時期的色彩，同時有別於另兩項比賽強調的競速、跨越障礙，比賽過程中馬匹需和騎士配合做出動作，並強調氣勢與風韻，因而考驗騎士與馬匹的默契與情意。

成功往往伴隨著壓力，對此Jessica表示，對失敗的恐懼感時常會帶來困擾。但隨著時間的推移，總會找到調整自我的辦法。「我會透過冥想以及利用各種呼吸技巧進行調節。這與心理健康息息相關，專注於必須完成的任務...我學會了將恐懼轉化為信任——對自己、 對坐騎以及彼此長期的合作關係保持信任。」對於未來的目標，Jessica已然瞄準了2024年的巴黎奧運，「我仍然覺得自己還沒達到巔峰狀態，我不斷地告誡自己：要堅持下去。」