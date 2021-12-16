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RICHARD MILLE好友暨德國女子馬術好手 喜創年度佳績

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了馬場上的最佳伴侶，Jessica最常配戴的則是一只RICHARD MILLE的RM 07-01女士腕表，圖右則為相似款。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）
除了馬場上的最佳伴侶，Jessica最常配戴的則是一只RICHARD MILLE的RM 07-01女士腕表，圖右則為相似款。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）

德國馬術名家、同時也是頂級鐘表品牌RICHARD MILLE品牌好友的Jessica von Bredow-Werndl繼2021年7月勇奪兩枚奧運金牌後，再度於9月在自家主場：德國哈根拿下歐錦賽的全數3枚金牌，近期再於11月底在斯德哥爾摩的十強決賽摘下桂冠，為個人職涯、也為手上配戴的RICHARD MILLE腕表，再添榮光紀錄。

所謂的「盛裝舞步（dressage）」是馬術三種比賽之一，又稱為「馬場馬術」，另兩項則為越野賽和場地障礙賽。dressage一詞又有「訓練」之意，至今仍保有些許歐洲文藝復興時期的色彩，同時有別於另兩項比賽強調的競速、跨越障礙，比賽過程中馬匹需和騎士配合做出動作，並強調氣勢與風韻，因而考驗騎士與馬匹的默契與情意。

成功往往伴隨著壓力，對此Jessica表示，對失敗的恐懼感時常會帶來困擾。但隨著時間的推移，總會找到調整自我的辦法。「我會透過冥想以及利用各種呼吸技巧進行調節。這與心理健康息息相關，專注於必須完成的任務...我學會了將恐懼轉化為信任——對自己、 對坐騎以及彼此長期的合作關係保持信任。」對於未來的目標，Jessica已然瞄準了2024年的巴黎奧運，「我仍然覺得自己還沒達到巔峰狀態，我不斷地告誡自己：要堅持下去。」

而除了馬場上最佳伴侶，Jessica最常配戴的則是一只RICHARD MILLE的RM 07-01女士腕表。酒桶型的表款採用半開放式面盤與CRMA2機芯自動上鍊機芯，特殊的可變幾何結構，將能隨配戴者生活作息不同、微調上鍊效率，也像是Jessica與馬匹靈活、富有彈性的相處。黑色TZP陶瓷表殼並搭配紅金中層表殼，訂價約411萬元。

RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊女士腕表（TZP黑陶瓷表殼），約411萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊女士腕表（TZP黑陶瓷表殼），約411萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
面對壓力，Jessica von Bredow-Werndl表示會透過冥想以調節心理，並將目標投向2024年的巴黎奧運。圖 / RICHARD MILLE提供
面對壓力，Jessica von Bredow-Werndl表示會透過冥想以調節心理，並將目標投向2024年的巴黎奧運。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE Jessica von Bredow-Werndl繼2021年7月勇奪兩枚奧運金牌後，再度於9月收下歐錦賽的全數3枚金牌。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE Jessica von Bredow-Werndl繼2021年7月勇奪兩枚奧運金牌後，再度於9月收下歐錦賽的全數3枚金牌。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01女士腕表使用CRMA2機芯自動上鍊機芯，特殊的可變幾何結構，將能微調上鍊效率。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01女士腕表使用CRMA2機芯自動上鍊機芯，特殊的可變幾何結構，將能微調上鍊效率。圖 / RICHARD MILLE提供

巴黎奧運 金牌 德國

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