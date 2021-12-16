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冬天就要穿印花毛衣！動物、條紋圖騰 穿出溫暖時尚感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
拼色針織毛衣，13,400元。圖／BOSS提供
拼色針織毛衣，13,400元。圖／BOSS提供

耶誕節流行穿毛衣、針織衫，無論是不是刻意選擇圖樣復古繁複、俗稱「醜毛衣」的款式，總之在這個時節穿上這類型的服裝跟親朋好友聚會，都能感受到一種舒適溫暖的溫馨氛圍。

法國輕奢品牌Maje本季帶來許多顏色繽紛可愛的毛衣，尤其條紋款式，更是甜美百搭。有黃橘色調款和藍綠配色款，桃粉色針織外套上還有羊駝印花，俏皮有型。而BOSS則是以馬卡龍色調的漸層毛衣，呼應佳節愉悅氛圍，另外像是塊狀拼色的高領毛衣，則是很有藝術造型感。

Weekend Max Mara今年Holiday Capsule系列主打傳統的羊毛面料，圖騰繁複經典的費爾島緹花出現在針織毛衣上，另外也有描繪鄉村景緻、包含綿羊和小屋的可愛圖騰針織衫。所有品項都使用來自蘇格蘭Cheviot綿羊的全新純羊毛和島民生產的紗線，工匠在家中精心手工編織每一米Harris Tweed®，堅持以最高標準質量和傳統技術編織出最高級的布料。此系列還特別裝在限定的綠色禮物盒中，展現親近自然的清新感。

MAX&Co.則是攜手國際知名室內設計師Ashley Hicks推出Eccentric Mania 精選系列，呈現英國皇室典雅風格，堅守義式精湛工藝，其中也不乏彩色條紋款及用水鑽裝飾領口的針織衫等，都是亮眼的秋冬造型好物。

印花針織外套，15,070元。圖／BOSS提供
印花針織外套，15,070元。圖／BOSS提供
彩色漸層毛衣，7,400元。圖／BOSS提供
彩色漸層毛衣，7,400元。圖／BOSS提供
Weekend Max Mara今年Holiday Capsule系列限定包裝盒。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara今年Holiday Capsule系列限定包裝盒。圖／Weekend Max Mara提供
耶誕節流行穿毛衣、針織衫，在這個時節穿上這類型的服裝跟親朋好友聚會，都能感受到一種舒適溫暖的溫馨氛圍。圖／Weekend Max Mara提供
耶誕節流行穿毛衣、針織衫，在這個時節穿上這類型的服裝跟親朋好友聚會，都能感受到一種舒適溫暖的溫馨氛圍。圖／Weekend Max Mara提供
彩色條紋針織衫，9,900元。圖／MAX&Co.提供
彩色條紋針織衫，9,900元。圖／MAX&Co.提供
Weekend Max Mara Holiday Capsule系列。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara Holiday Capsule系列。圖／Weekend Max Mara提供
條紋毛衣，11,590元。圖／Maje提供
條紋毛衣，11,590元。圖／Maje提供
條紋毛衣，10,440元。圖／Maje提供
條紋毛衣，10,440元。圖／Maje提供
Weekend Max Mara Holiday Capsule系列 。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara Holiday Capsule系列 。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara Holiday Capsule系列 。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara Holiday Capsule系列 。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara 費爾島緹花針織毛衣，17,600元。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara 費爾島緹花針織毛衣，17,600元。圖／Weekend Max Mara提供

法國 皇室

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