冬天就要穿印花毛衣！動物、條紋圖騰 穿出溫暖時尚感

耶誕節流行穿毛衣、針織衫，無論是不是刻意選擇圖樣復古繁複、俗稱「醜毛衣」的款式，總之在這個時節穿上這類型的服裝跟親朋好友聚會，都能感受到一種舒適溫暖的溫馨氛圍。

法國輕奢品牌Maje本季帶來許多顏色繽紛可愛的毛衣，尤其條紋款式，更是甜美百搭。有黃橘色調款和藍綠配色款，桃粉色針織外套上還有羊駝印花，俏皮有型。而BOSS則是以馬卡龍色調的漸層毛衣，呼應佳節愉悅氛圍，另外像是塊狀拼色的高領毛衣，則是很有藝術造型感。

Weekend Max Mara今年Holiday Capsule系列主打傳統的羊毛面料，圖騰繁複經典的費爾島緹花出現在針織毛衣上，另外也有描繪鄉村景緻、包含綿羊和小屋的可愛圖騰針織衫。所有品項都使用來自蘇格蘭Cheviot綿羊的全新純羊毛和島民生產的紗線，工匠在家中精心手工編織每一米Harris Tweed®，堅持以最高標準質量和傳統技術編織出最高級的布料。此系列還特別裝在限定的綠色禮物盒中，展現親近自然的清新感。