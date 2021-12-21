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永恆慕夏特展攜手第一社福 邀請名人創作公益畫獻愛

聯合新聞網 / 聯合數位文創
永恆慕夏特展與第一社福利合作，邀請才愛心藝人參與公益畫作拍賣，記者會當天服務對象童心寶貝也將自己作品帶到現場一起響應慕夏風格。圖/聯合數位文創提供
永恆慕夏特展與第一社福利合作，邀請才愛心藝人參與公益畫作拍賣，記者會當天服務對象童心寶貝也將自己作品帶到現場一起響應慕夏風格。圖/聯合數位文創提供

「永恆慕夏-線條的藝術特展」於12月18日中正紀念堂正式展出，這次展覽更與第一社會福利基金會合作，邀請許瑋甯、Darren邱凱偉、宋芸樺、張明珠等四位才華洋溢的愛心藝人，分別以慕夏多幅作品為參考，重新詮釋自己心目中的慕夏風格，公益作品也受邀於特展展出，希望民眾能欣賞純粹藝術，也能以嶄新的視角，將「藝術x公益」結合，透過名人作品，重新看見不一樣的慕夏風，並以此響應公益，關心社會，民眾可於特展現場透過掃QRcode方式或是到第一社福yahoo公益競標平台參與公益拍賣。

第一社福賴美智執行長表示：這次為了向「永恆慕夏特展」致敬，我們美術老師也帶領八位的學生做慕夏風格二創，美術老師找到一些慕夏畫作讓成人服務對象(暱稱童心寶貝)仿畫，沒想到這群童心寶貝經過幾年的美術課薰陶，大家雖然看著原畫打草稿，但是在繪圖細節及著色上，皆有自己的風格，畫得超出老師的預期。也很感謝主辦單位邀請藝人響應「慕夏風格名人二創」活動，並將所得捐助第一社福，在疫情中為第一社福帶來一股暖流。本次拍賣時間自開展當天一直到12月27日中午12點止，特展也將回饋第一社福200名免費入場觀展名額，讓服務人員及服務對象都能夠走進展覽，一起感受慕夏大師美好的藝術饗宴。

本特展主要贊助單位中國信託商業銀行長期以來支持優質藝文展覽，為回饋客戶，即日起至2022年4月5日刷中信卡購買「永恆慕夏特展」全票，於展覽現場享優惠價300元、udn售票網享優惠價315元！此外，全展期間，於展覽現場刷中信卡，購買特展指定商品享定價95折優惠！

中信 疫情 記者會 愛心

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