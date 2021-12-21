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永恆慕夏特展攜手第一社福 邀請名人創作公益畫獻愛
「永恆慕夏-線條的藝術特展」於12月18日中正紀念堂正式展出，這次展覽更與第一社會福利基金會合作，邀請許瑋甯、Darren邱凱偉、宋芸樺、張明珠等四位才華洋溢的愛心藝人，分別以慕夏多幅作品為參考，重新詮釋自己心目中的慕夏風格，公益作品也受邀於特展展出，希望民眾能欣賞純粹藝術，也能以嶄新的視角，將「藝術x公益」結合，透過名人作品，重新看見不一樣的慕夏風，並以此響應公益，關心社會，民眾可於特展現場透過掃QRcode方式或是到第一社福yahoo公益競標平台參與公益拍賣。
第一社福賴美智執行長表示：這次為了向「永恆慕夏特展」致敬，我們美術老師也帶領八位的學生做慕夏風格二創，美術老師找到一些慕夏畫作讓成人服務對象(暱稱童心寶貝)仿畫，沒想到這群童心寶貝經過幾年的美術課薰陶，大家雖然看著原畫打草稿，但是在繪圖細節及著色上，皆有自己的風格，畫得超出老師的預期。也很感謝主辦單位邀請藝人響應「慕夏風格名人二創」活動，並將所得捐助第一社福，在疫情中為第一社福帶來一股暖流。本次拍賣時間自開展當天一直到12月27日中午12點止，特展也將回饋第一社福200名免費入場觀展名額，讓服務人員及服務對象都能夠走進展覽，一起感受慕夏大師美好的藝術饗宴。
本特展主要贊助單位中國信託商業銀行長期以來支持優質藝文展覽，為回饋客戶，即日起至2022年4月5日刷中信卡購買「永恆慕夏特展」全票，於展覽現場享優惠價300元、udn售票網享優惠價315元！此外，全展期間，於展覽現場刷中信卡，購買特展指定商品享定價95折優惠！
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