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獨／第一間「迴轉餐酒館」！爭鮮「樂鮮」元旦開幕

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
爭鮮首間迴轉台餐酒館「樂鮮Sushi Bar」，預計將於1月1日開幕。記者陳睿中／攝影
爭鮮首間迴轉台餐酒館「樂鮮Sushi Bar」，預計將於1月1日開幕。記者陳睿中／攝影

爭鮮又有新品牌了！已經有爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮、爭先食蔬、爭鮮GOGO等多個品牌的爭鮮集團，旗下全新品牌「樂鮮Sushi Bar」目前已經悄悄進駐晶華商圈，估計將成為爭鮮第一個以迴轉台為主題的「餐酒館」。

「樂鮮Sushi Bar」地處台北林森北路、長春路口，取代過去奌爭鮮的門市，目前尚在試營運當中。根據資料顯示，店內除了提供多款壽司料理外，還有豪華海鮮塔、豪華刺身特盛等組合，並且有奶油蛤蠣、蒜香骰子牛、凱薩沙拉、紅酒牛肉丸、西班牙烘蛋、羊排、西班牙烘蛋、瑪格麗特披薩等餐點，菜色十分多元。除了同樣打造「迴轉台」元素外，也可透過菜單點餐。除此之外，店內也會提供多款特調飲品，帶來不同的微醺時光。

爭鮮表示，「樂鮮Sushi Bar」將是爭鮮集團第一間以迴轉台為主題的餐酒館，以滿足OL下班後的心與胃為出發點，融合日式及異國料理並注入時髦靈魂，推翻大眾對「迴轉壽司」的刻板印象。目前門市尚在進行最後調整，預暫定將於明年1月1日正式開幕。

爭鮮 壽司 品牌

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