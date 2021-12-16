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林宥嘉、炎亞綸、周興哲 台南跨年演唱會最終卡司出爐

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
藝人炎亞綸（左）今天出席台南市政府記者會，與市長黃偉哲（右）一起公布耶誕跨年演唱會最終版藝人名單。記者鄭維真／攝影
藝人炎亞綸（左）今天出席台南市政府記者會，與市長黃偉哲（右）一起公布耶誕跨年演唱會最終版藝人名單。記者鄭維真／攝影

台南市將舉辦3場耶誕跨年演唱會，市府今天公布最終卡司名單，包括林宥嘉、炎亞綸、周興哲等天王級偶像都加入台南跨年行列，市長黃偉哲表示，將與創世基金會發起「大額發票抽房子，小額發票做公益」活動，邀請全國民眾來看演唱會，還可以抽大獎、做公益，一舉三得。

炎亞綸今天出席記者會，與黃偉哲一起公布最終版藝人名單。依據市府規畫，12月19日在南瀛綠都心公園舉辦的「原聲草地音樂會」，將由動力火車、Matzka、戴愛玲打頭陣，搭配台南媳婦張秀卿、跨界創作歌手劉昊和在地的足魯樂團、不幸機構。

12月25日由丹尼斯主持，邀請嘻哈天團頑童MJ116、金曲歌后徐佳瑩、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒等偶像藝人。

12月31日跨年夜由徐凱希和吳建恆主持，請來人氣天王林宥嘉、炎亞綸、周興哲，搭配金曲歌后艾怡良、閻奕格、李友廷、高爾宣、婁峻碩、?te壞特、Karencici、許含光、大支、B.T.O.D等多達13組藝人，要陪大家嗨一整晚。

黃偉哲說，耶誕跨年系列活動共有6場，全都不須門票免費參加，今年特別和創世基金會合作，推出「大額發票抽房子，小額發票做公益」活動，鼓勵大家來看演唱會時，也把不能參加購物節抽獎的100元以下小額或外縣市發票帶來捐贈，為弱勢朋友改善生活。

發票 跨年 台南

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