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懷舊好味！ORIS Cal.403指針式日曆腕表 經典再啟航

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
黑色為外、灰色為裡的ORIS Big Crown Cal.403指針式日曆腕表收納盒，讓人細心呵護所愛。圖 / ORIS提供
黑色為外、灰色為裡的ORIS Big Crown Cal.403指針式日曆腕表收納盒，讓人細心呵護所愛。圖 / ORIS提供

凡是經過時光洗禮的，總必留下珍貴的、溫潤的痕跡。看似簡單的事物，背後卻可能乘載了歷史意義的加持、大巧不工。瑞士鐘表品牌豪利時（ORIS）有運動、賽車、飛行、文化、懷舊等多個經典系列，其中Big Crown系列，今年帶來全新品項：結合系列經典的指針式日曆功能，更有最新技術力體現的Caliber 403自動上鍊機芯，御繁於簡。

最早在1938年問世的Big Crown指針式日曆腕表，誕生於動盪的1940年代，彼時恰巧在一次與二次世界大戰的過渡時期，飛行表款不只是科技、先進的象徵，是否簡潔好讀取、簡單好操作？成為一款飛行表是否成功的兩大因素。Big Crown從初始已經具備兩項特點：加大的表款將讓即便戴上厚重飛行手套的飛官同樣方便好操作，同時指針式的日期顯示，則讓閱讀直覺而直觀；而最新2021年的Big Crown指針式日曆腕表在經過80多年的時光洗禮後，保留原汁原味的典雅與實用，但換上的Caliber 403機芯卻大有來頭，是精準、抗磁、精密的三合為一。

Cal.403自動上鍊機芯首次現身是運用在品牌超限量250只的Hölstein Edition 2021紀念腕表中，由於全球限量250枚，早已銷售一空，而本次進入Big Crown系列則無疑讓這枚高品質的機芯也能「雨露均霑」，讓一般的消費者也能輕鬆享用、感受機械表當代的先進技術力。所以這枚Caliber 403有什麼？延續Caliber 400系列的相同規格：高抗磁、五日動力儲存、10年保固是三大特點。在今日網路、手機、電子用品無所不在的同時，高抗磁不再是過往飛行員的需求，更是現在手表愛好者的生活日常。五日的動力儲存將讓你在週一上班前為手表儲存滿動能後，最快到週六早上都能精準運行，再加上一旦註冊ORIS會員即可享有10年的保固，堪稱中高價位腕表的殺手級服務，少有人能出其右。

最後的一點：雖然這只腕表並未具備瑞士天文台認證，但其精準度則可達每日-3/+5 秒，更優於天文台的標準。Oris聯合執行長Rolf Studer便表示：「喜愛Oris腕表的人們從沒忘記過Big Crown指針式日曆腕表，身為Oris的守護者，能夠開啟Big Crown故事的新篇章，這是我們的榮幸。」」

38毫米的精鋼表殼搭配黑色面盤、軌道式刻度與黑色皮表帶、表帶快拆系統。幾乎跟老爸抽屜裡的珍貴時計風格如出一徹，可以想見：即便傳給未來的下一代，也將雋永如今。

透明的藍寶石水晶底蓋，宛如小熊般的Caliber 403機芯，將能一覽無遺。圖 / ORIS提供
透明的藍寶石水晶底蓋，宛如小熊般的Caliber 403機芯，將能一覽無遺。圖 / ORIS提供
ORIS Big Crown Cal.403指針式日曆腕表，98,000元。圖 / ORIS提供
ORIS Big Crown Cal.403指針式日曆腕表，98,000元。圖 / ORIS提供
除了時、分鐘顯示，特別以紅色箭頭指示的指針式日曆功能，正與六點鐘的小秒鐘作出區隔，讀取直觀。圖 / ORIS提供
除了時、分鐘顯示，特別以紅色箭頭指示的指針式日曆功能，正與六點鐘的小秒鐘作出區隔，讀取直觀。圖 / ORIS提供
弧形的藍寶石水晶鏡面，是復古風格的絕佳展現。圖 / ORIS提供
弧形的藍寶石水晶鏡面，是復古風格的絕佳展現。圖 / ORIS提供
高抗磁、五日動力儲存、十年保固，甚至擁有超越瑞士天文台認證的精準度，讓Caliber 403成為極具競爭力的優質機芯。圖 / ORIS提供
高抗磁、五日動力儲存、十年保固，甚至擁有超越瑞士天文台認證的精準度，讓Caliber 403成為極具競爭力的優質機芯。圖 / ORIS提供

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