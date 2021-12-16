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7-11限時3天推耶誕年終慶！消費滿額3大支付結帳享88折
歲末年終聚會多，看準民眾採購飲料零食的派對商機，7-ELEVEN自12月17日至12月19日限時3天推出「耶誕節Xmas年終慶」活動，購買全店指定商品單筆消費滿200元，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付結帳即享88折優惠，包括CITY飲品、餅乾、糖果、飲料、鮮食等都在折扣中，年終補給快到7-ELEVEN省荷包。
7-ELEVEN積極搶攻年終聚會備貨商機，精選零食餅乾、糖果、飲料等派對必備商品祭出超值優惠，包括聚會必備的指定飲料第2件6折、超應景的愛，Sharing指定耶誕限定商品3件77折、為派對輕鬆加菜的御料小館3件79折等；購買全店指定商品單筆消費滿200元，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付結帳再享88折。
首推聚會不可少的「黑松沙士PET600」，折扣後每箱只要486元，單瓶僅要20元（原價696元，約7折）；「御茶園台灣四季春PET550」折扣後每箱只要370元，單瓶僅要15元（原價600元，約62折）；耶誕節交換禮物首選的「瑞士蓮夾餡牛奶巧克力3入」原價99元，任選3件折扣後僅要67元（約67折），更有耶誕樹、星星兩款造型可選擇，送禮、自用皆宜；御料小館暢銷商品與艋舺聯名的「爆汁嫩雞」折扣後僅要34元，讓大眾就近買也能享有量販價。
此外，為了慰勞上班族一整年的辛勞，即日起至12月28日CITY全系列現調飲品任選第2杯半價（採價低者折扣），包括CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶、 CITY PEARL珍珠全系列商品皆享有優惠。
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