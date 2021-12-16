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蒜味香腸便當豬肉來自4國 消保會主張萊劑肉品標示劑量
12月18日就要進行四大公投，台灣消保會今表示，美豬開放以，現行食品標示只標豬肉來源，未強制標示是否含萊克多巴胺，像統一超商的蒜味便當，豬肉來源竟標4個國家，卻無法確有無萊劑，對此消保會主張，萊劑進口台灣，萊劑肉品並應標示劑量及警語，以捍衛國人健康。
消保會今天表示，政府把進口美豬當成政治籌碼，將消費者的健康擺在後面順位，這些大家都被迫接受，但萊劑既然可以驗出，為何不能標示？且消保會發現，7-11的蒜味香腸便當豬肉來源有台灣、西班牙、法國、日本等四國，令消費者看了無言以對。
消保會表示，基於捍衛國人健康，他們反對萊劑進口台灣，如果政府可以請廠商都標示肉品來源的萊劑含量，更能讓消費者把關自己的健康。
消保會表示，台灣目前進口的豬肉與豬肉來源大多為西班牙、荷蘭、法國、加拿大，消費者若仔細看會發現，像香腸產品豬肉來源為台灣，但豬腸衣卻來自荷蘭及法國，有些泡麵，豬肉來源是台灣，豬油來自西班牙。但都沒標示是否含萊克多巴胺。
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