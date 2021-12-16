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日本15秒賣1瓶 黛珂全新小紫瓶讓醫師蒼藍鴿驚豔好吸收

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
黛珂超微導全能修護精粹／50ml／3,200元。圖／黛珂提供
黛珂超微導全能修護精粹／50ml／3,200元。圖／黛珂提供

什麼樣的新產品，在日本一上市，平均15秒能夠賣出一瓶，就是黛珂全新升級的小紫瓶「超微導全能修護精粹」，延續著黛珂保濕美容液的高人氣，9月在日本上市第一周，創下平均15秒賣出1瓶，台灣將於明年1月1日上市，其中最獨特的LIPOSOME精華設計，讓醫師YouTuber蒼藍鴿也驚豔「能確實將美容成分傳送至肌膚中」。

黛珂的小紫瓶保濕美容液，已經是不少人愛使用的保濕聖品，即將推出全新改版升級的超微導全能修護精粹，強調一瓶具多工效能，兼具保濕、修護與抗老，一瓶就能做到「縮時保養」，也不用讓肌膚有過多負擔。

黛珂超微導全能修護精粹中，最特別的是運用了LIPOSOME技術，打造出「超微導美肌晶球」，由類生物體組成成分的磷脂質組成，包裹美容成分0.1微米的超細微傳導系統，1滴有1兆個，塗抹上肌膚時，就能感受到濃密細緻的包裹肌膚，重點是能滲透角質層，讓肌膚能徹底吸收。

蒼藍鴿就解釋，因為人的肌膚角質層相當堅韌，如果保養品沒有特殊設計，無法滲透到肌膚裡，而LIPOSOME微脂體就能突破，空心微球設計可以包藏物質，很適合作為保養品載體，還具有生物膜滲透性，可攜帶保養物質滲入表皮，再到皮膚內層釋放，發揮最佳的效果，而黛珂 超微導全能修護精粹中的超微導美肌晶球，就是運用LIPOSOME微脂體技術，將美容成分傳送至肌膚中。

黛珂發表全新小紫瓶超微導全能修護精粹。圖／黛珂提供
黛珂發表全新小紫瓶超微導全能修護精粹。圖／黛珂提供

日本 抗老

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