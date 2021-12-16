天價！格蘭菲迪「The 1950s」一組4瓶拍出台幣3800萬元

首屆由蘇格蘭威士忌酒廠同業公會舉辦的「The Distillers One of One」慈善拍賣會，日前於鄰近愛丁堡的蘇格蘭巴恩布勒城堡盛大落幕，現場以格蘭菲迪一組4瓶的1950年代單一麥芽威士忌備受矚目，最終以103.7萬英鎊，約3,843萬元台幣得標，再次締造歷史，創下格蘭菲迪全球拍賣價格新高。

百富與雷迪朋（Ladyburn）這次拿出的典藏拍品，也紛紛打破品牌紀錄；此次格蘭父子所捐出的3組極其珍稀威士忌典藏拍品合計共募得逾百萬英鎊，亦為格蘭父子單次慈善銷售最高總額。

在各界鼎力相助下，當天慈善拍賣總金額為309.5萬英鎊，約為1億1,463萬元台幣（不包括稅金及手續費用），所有善款將交由支持協助蘇格蘭弱勢年輕族群的慈善單位運用。

格蘭菲迪「The 1950s」為格蘭菲迪最後4支1950年代裝瓶而成的唯一一套，因此更顯得格外貴重，在現場及電話競標半個小時後，最終拍出103.7萬英鎊，約3,843萬元台幣，同時也成為當日42件拍品中的最高拍價。

「百富1964」是市面上百富最珍稀久遠的年份酒藏之一，亦為唯一來自10379號橡木桶的稀有珍釀，熟成高達56年，最終落鎚價為17.5萬英鎊，約為648萬元台幣，不僅打破品牌紀錄，亦比原估價高出三倍有餘。

「雷迪朋1966 David Bailey one-off John Lennon Edition」歷時54年的熟成，不僅是來自傳奇消逝酒廠，瓶身更有知名攝影大師David Bailey為約翰藍儂在1960年代的親簽照片，自圖錄公布後就激烈競爭，現場競標前已達最高估值3萬英鎊，最終以8.1萬英鎊，約300萬元台幣售出。

「雷迪朋1966 David Bailey合作系列」在今年初釋出Edition One後，就引發藏家高度興趣，此次特別為「The Distillers One of One慈善拍賣會」裝瓶，同樣成為萬眾矚目，創下雷迪朋單瓶酒在拍賣會及私人展售會最高售價紀錄。

Jonathan Driver身兼酒廠同業公會理事長、格蘭父子全球私人頂級客戶服務事業董事總經理及珍稀威士忌達人，此次一手催生「The Distillers One of One慈善拍賣會」，對於拍賣會及格蘭父子貢獻的成果，他表示，「很高興能彰顯蘇格蘭威士忌產業的精神與品質，也很榮幸格蘭父子能為最終拍賣總價貢獻逾百萬英鎊，將能大大改善蘇格蘭弱勢族群的生活。不論是格蘭菲迪、百富或雷迪朋，都實踐了『One of One』的真諦，也樂見三項拍品均打破品牌紀錄，以吸引更多人關注和支持『酒廠慈善會』的目標。」

今年在「The Distillers One of One慈善拍賣會」現場，格蘭父子私人頂級客戶服務事業也宣告正式成立，未來將持續提供「酒廠直送」的客製化服務，長期為貴賓提供極為珍稀罕見的家族窖藏，讓珍稀威士忌的年份、品飲體驗、釀酒知識與專業得以持續世代傳承。

兩年一度的「The Distillers One of One慈善拍賣會」，下次盛會將於2023年舉行，廣邀蘇格蘭知名酒廠，為忠實藏家呈獻一生一次的珍釀與體驗。

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