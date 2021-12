天價！格蘭菲迪「The 1950s」一組4瓶拍出台幣3800萬元

首屆由蘇格蘭威士忌酒廠同業公會舉辦的「The Distillers One of One」慈善拍賣會,日前於鄰近愛丁堡的蘇格蘭巴恩布勒城堡盛大落幕,現場以格蘭菲迪一組4瓶的1950年代單一麥芽威士忌備受矚目,最終以103.7萬英鎊,約3,843萬元台幣得標,再次締造歷史,創下格蘭菲迪全球拍賣價格新高。

百富與雷迪朋(Ladyburn)這次拿出的典藏拍品,也紛紛打破品牌紀錄;此次格蘭父子所捐出的3組極其珍稀威士忌典藏拍品合計共募得逾百萬英鎊,亦為格蘭父子單次慈善銷售最高總額。

在各界鼎力相助下,當天慈善拍賣總金額為309.5萬英鎊,約為1億1,463萬元台幣(不包括稅金及手續費用),所有善款將交由支持協助蘇格蘭弱勢年輕族群的慈善單位運用。

格蘭菲迪「The 1950s」為格蘭菲迪最後4支1950年代裝瓶而成的唯一一套,因此更顯得格外貴重,在現場及電話競標半個小時後,最終拍出103.7萬英鎊,約3,843萬元台幣,同時也成為當日42件拍品中的最高拍價。

「百富1964」是市面上百富最珍稀久遠的年份酒藏之一,亦為唯一來自10379號橡木桶的稀有珍釀,熟成高達56年,最終落鎚價為17.5萬英鎊,約為648萬元台幣,不僅打破品牌紀錄,亦比原估價高出三倍有餘。

「雷迪朋1966 David Bailey one-off John Lennon Edition」歷時54年的熟成,不僅是來自傳奇消逝酒廠,瓶身更有知名攝影大師David Bailey為約翰藍儂在1960年代的親簽照片,自圖錄公布後就激烈競爭,現場競標前已達最高估值3萬英鎊,最終以8.1萬英鎊,約300萬元台幣售出。

「雷迪朋1966 David Bailey合作系列」在今年初釋出Edition One後,就引發藏家高度興趣,此次特別為「The Distillers One of One慈善拍賣會」裝瓶,同樣成為萬眾矚目,創下雷迪朋單瓶酒在拍賣會及私人展售會最高售價紀錄。

Jonathan Driver身兼酒廠同業公會理事長、格蘭父子全球私人頂級客戶服務事業董事總經理及珍稀威士忌達人,此次一手催生「The Distillers One of One慈善拍賣會」,對於拍賣會及格蘭父子貢獻的成果,他表示,「很高興能彰顯蘇格蘭威士忌產業的精神與品質,也很榮幸格蘭父子能為最終拍賣總價貢獻逾百萬英鎊,將能大大改善蘇格蘭弱勢族群的生活。不論是格蘭菲迪、百富或雷迪朋,都實踐了『One of One』的真諦,也樂見三項拍品均打破品牌紀錄,以吸引更多人關注和支持『酒廠慈善會』的目標。」

今年在「The Distillers One of One慈善拍賣會」現場,格蘭父子私人頂級客戶服務事業也宣告正式成立,未來將持續提供「酒廠直送」的客製化服務,長期為貴賓提供極為珍稀罕見的家族窖藏,讓珍稀威士忌的年份、品飲體驗、釀酒知識與專業得以持續世代傳承。

兩年一度的「The Distillers One of One慈善拍賣會」,下次盛會將於2023年舉行,廣邀蘇格蘭知名酒廠,為忠實藏家呈獻一生一次的珍釀與體驗。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康