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影／三井OUTLET PARK 台中港2期 今開幕

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
三井 OUTLET PARK 台中港二期今天開幕。記者游振昇／攝影
三井 OUTLET PARK 台中港二期今天開幕。記者游振昇／攝影

MITSUI OUTLET PARK 台中港店二期今天開幕，新增51家專櫃品牌進駐，台灣三井不動產公司董事長下町一朗表示，一期開幕至今3年，每年造訪800萬人次，台灣雖然也受新冠肺炎疫情影響，三井仍決定在台中港店開發二期，他感謝台灣政府和台灣人的防疫，讓外國人可以在台灣安心生活。

三井 OUTLET PARK 台中港店二期今天開幕，吸引許多民眾，現場安排免費活動和開幕慶抽獎，台灣三井不動產公司董事長下町一朗和公司多人到場，台中市副市長陳子敬、立法院副院長蔡其昌、台中市副議長顏莉敏和市議員王立任等人參加並剪綵。

下町一朗表示，2018年12月，三井 OUTLET PARK 台中港店一期開幕後，每年有800萬人次造訪，後來雖受疫情影響，仍決定開發二期，二期建物有繽紛外觀，新增51個專櫃品牌。

三井OUTLET PARK台中港設施內規劃以貨櫃、港灣碼頭等熟悉的海洋元素融入在設施的各個角落，全區採低樓層開放式空間設計，寬廣舒適的公共空間，加上60公尺高海景摩天輪、望海觀景台、創意貨櫃市集等重新詮釋海港印象，吸引家庭族群購物兼休閒娛樂，也成為中部地區年輕族群約會、網紅外拍的新景點。

二期計畫在外觀設計上加上玩色巧思，讓原有的海岸風情更添亮艷色彩，三井OUTLET PARK台中港二期計畫更加強化品牌的豐富性與多元性，專櫃數將由原一期約170間專櫃一舉擴增至約220家。包含消費者所喜愛的、期望的人氣品牌，如台灣初展店的「Abercrombie & Fitch」、「abercrombie kids」、「HOLLISTER」、「GILLY HICKS」。

另有「GAP」等國際品牌、「BEAMS」、「UNITED ARROWS」、「MOUSSY」、「HONMA」等日本品牌。另外，電腦雲端周邊品牌「logitech」、主婦最愛的法式鍋具「LE CREUSET」、葡萄酒專賣店「大宅酒窖」、寵物用品「DOG DAY」等生活用品的品牌也持續擴充中。

三井 OUTLET PARK 台中港二期今天開幕。記者游振昇／攝影
三井 OUTLET PARK 台中港二期今天開幕。記者游振昇／攝影
三井 OUTLET PARK 台中港二期今天開幕。記者游振昇／攝影
三井 OUTLET PARK 台中港二期今天開幕。記者游振昇／攝影

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