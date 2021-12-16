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奇岩猛虎傍祥雲！萬寶龍生肖與符號書寫工具 福虎生風
明年即將是東方十二生肖的虎年，不少精品、鐘表品牌皆相繼推出虎年主題商品，書寫工具與皮件名家的萬寶龍（Montblanc）則於今日推出「生肖與符號」系列的
「虎年限量款512書寫工具」，象徵譜寫嶄新的來年，不僅要虎虎生風、也要下筆有風。
以 Ag925標準純銀製成的筆蓋，飾以手工雕刻的老虎圖案。從虎首的皮毛紋路、寬闊霸氣的雙肩，以及好奇、上揚的尾巴，栩栩如生。矗立於奇岩上的老虎身旁再傍有一株松樹，而無論在亞洲的日本、台灣，松樹皆有長壽之意，加上日式風格的雲朵圖像，帶來好運的聯想。但為什麼限量512只？原來是取三個8相乘的總和，期盼新的來年一路大發、風生水起。
同時筆蓋環上刻有2022與之前的六個虎年年份，而手工鍛造的玫瑰金色調Au750實金筆尖也有一頭站立在岩石上的老虎。同系列再有採用義大利頂級Saffiano皮革的#146紅色筆記本、封面印有一只金色福虎，並搭配紅色的墨水；飾有老虎造型的Ag925純銀袖扣，更像一件隨身的迷你風格「御守」，讓虎年氣勢長紅、如虎添翼。
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