日本引進討喜像燈籠 布袋鎮種植黃金莓成市場新寵

全國百大青農、嘉義縣布袋鎮菜舖里社區發展協會理事長蔡吉隆，4年前到日本旅遊，在超市發現討喜像燈籠的「黃金莓」水果，返國後買種苗試種成功，目前共栽種6分地溫、網室，黃金莓營養成份高，獨特甜酸口感受好評，無病蟲害好管理，收益比過去栽種的小果番茄好。

黃金莓產期每年12月到隔年5月，目前正值產期，蔡吉隆用臉書網路宅配直銷，並與全聯超市簽約供貨，下月就可供應上架，每分地產量300公斤，黃金莓採收費工費時，鮮果每台斤500元，另加工製成果乾。

蔡吉隆說，他採友善耕作方式種黃金莓，無病蟲害，不必噴灑農藥，不用化肥，用微生物有機肥，黃金莓成熟會吸引老鼠、小鳥食用，他採用日本原生第一代種苗，經培苗、育苗再分株栽種，溫室整土、布設網架， 9月初（白露）最適宜種植，11月初第一批開花，約10天著果，著果到成熟約30天。

蔡吉隆表示，黃金莓又稱印加莓、祕魯酸漿果，或燈籠果，台灣早期有人栽種，他阿嬤吃他種的黃金莓，回憶起童年美好快樂歲月，感動落淚；黃金莓原生在南美洲安第斯山脈，是已遺失印加文化重要農作物之一，也是當時被挑選耕種在古代祕魯馬丘比丘護城堡壘裡面的農作物。