迪麗熱巴盛世美顏全球皆愛 MIKIMOTO代言升級

以珍珠聞名的國際珠寶品牌MIKIMOTO，正式宣布迪麗熱巴擔任全球代言人，同時發布全新年度的廣告大片。迪麗熱巴自2018年，開始擔任MIKIMOTO的亞洲代言人，也是當時歡慶品牌創立125週年的MIKIMOTO首個亞洲代言人。迪麗熱巴被認為擁有完美無瑕的「盛世美顏」，對自身演藝事業的不斷進取和專業追求，深受大眾喜愛，可以說是當今罕見的零負評女神。

在全新的廣告大片中，迪麗熱巴配戴了MIKIMOTO本季最具季節感的雪花造型珍珠鑽石珠寶，在光影變幻之間，演繹出 MIKIMOTO顛覆傳統、強調自我的風格。身為養殖珍珠的鼻祖，MIKIMOTO近年來致力於傳達珍珠的當代美感，打破性別與刻板印象的束縛，讓珍珠的形象不再只是典雅溫柔。迪麗熱巴的全新代言影片也將於近日發布。 MIKIMOTO M Collection 南洋珍珠墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配12.50-12.99毫米南洋珍珠，21萬2 ,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO 雪花造型珍珠鑽石耳環，珍珠部分可拆下單獨配戴雪花；18K白金鑲嵌鑽石，搭配約7.00毫米日本Akoya珍珠，72,600元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO 雪花造型珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約7.50毫米日本Akoya珍珠，55,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO正式宣布迪麗熱巴擔任全球代言人。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO南洋珍珠鑽石手環，18K白金鑲嵌總重約0.73克拉鑽石，搭配約 9.50毫米的南洋珍珠，S款，25萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供