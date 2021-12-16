迪麗熱巴盛世美顏全球皆愛 MIKIMOTO代言升級
以珍珠聞名的國際珠寶品牌MIKIMOTO，正式宣布迪麗熱巴擔任全球代言人，同時發布全新年度的廣告大片。迪麗熱巴自2018年，開始擔任MIKIMOTO的亞洲代言人，也是當時歡慶品牌創立125週年的MIKIMOTO首個亞洲代言人。迪麗熱巴被認為擁有完美無瑕的「盛世美顏」，對自身演藝事業的不斷進取和專業追求，深受大眾喜愛，可以說是當今罕見的零負評女神。
在全新的廣告大片中，迪麗熱巴配戴了MIKIMOTO本季最具季節感的雪花造型珍珠鑽石珠寶，在光影變幻之間，演繹出 MIKIMOTO顛覆傳統、強調自我的風格。身為養殖珍珠的鼻祖，MIKIMOTO近年來致力於傳達珍珠的當代美感，打破性別與刻板印象的束縛，讓珍珠的形象不再只是典雅溫柔。迪麗熱巴的全新代言影片也將於近日發布。
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