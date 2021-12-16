他花1.8億台幣搶百達翡麗 x Tiffany限量表？網：不意外

為為紀念製表品牌百達翡麗（PATEK PHILIPPE）與美國經銷商Tiffany & Co.合作170週年所推出共限量170枚的百達翡麗金鷹（Nautilus）型號5711/1A-018精鋼腕表配Tiffany Blue®表盤限量編號第一號，12月11日於紐約富藝斯（Phillips）鐘表拍賣以驚人的650萬美元（合約新台幣1.8億元）天價成交，引起熱議。而今日美國知名音樂家傑斯（JAY-Z）配戴這枚全球最搶手的腕表公開亮相，疑似是他搶下了編號一號的聯名表，成為潮流話題。全球網友紛紛表示：不意外！

JAY-Z是在美國時間12月14日晚間出席在好萊塢Neuehouse舉辦的Variety’s Jazz Tangcay爵士樂活動QA時間時，被捕捉到配戴Tiffany Blue®表盤的百達翡麗型號5711/1A-018精鋼腕表。他因為擔任Netflix新作「The Harder They Fall」的製片，與該片導演/ 作曲家Jeymes Samuel合作，友情亮相對談。最後合影時亮出的不表正面超級明顯。