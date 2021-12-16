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他花1.8億台幣搶百達翡麗 x Tiffany限量表？網：不意外

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
美國知名音樂家JAY-Z配戴百達翡麗Nautilus型號5711配Tiffany Blue®表盤腕表公開亮相。圖／摘自IG、富藝斯提供
美國知名音樂家JAY-Z配戴百達翡麗Nautilus型號5711配Tiffany Blue®表盤腕表公開亮相。圖／摘自IG、富藝斯提供

為為紀念製表品牌百達翡麗（PATEK PHILIPPE）與美國經銷商Tiffany & Co.合作170週年所推出共限量170枚的百達翡麗金鷹（Nautilus）型號5711/1A-018精鋼腕表配Tiffany Blue®表盤限量編號第一號，12月11日於紐約富藝斯（Phillips）鐘表拍賣以驚人的650萬美元（合約新台幣1.8億元）天價成交，引起熱議。而今日美國知名音樂家傑斯（JAY-Z）配戴這枚全球最搶手的腕表公開亮相，疑似是他搶下了編號一號的聯名表，成為潮流話題。全球網友紛紛表示：不意外！

JAY-Z是在美國時間12月14日晚間出席在好萊塢Neuehouse舉辦的Variety’s Jazz Tangcay爵士樂活動QA時間時，被捕捉到配戴Tiffany Blue®表盤的百達翡麗型號5711/1A-018精鋼腕表。他因為擔任Netflix新作「The Harder They Fall」的製片，與該片導演/ 作曲家Jeymes Samuel合作，友情亮相對談。最後合影時亮出的不表正面超級明顯。

該款型號5711/1A-018腕表除了史無前例地以Tiffany Blue®作為表盤顏色，並於12點及6點鐘位置分別印上「PATEK PHILIPPE」及「 Tiffany & Co.」雙品牌名稱，限量170只。因為百達翡麗早於今年4月便宣布將於今年停產超級熱賣的型號5711腕表，這將會是最後一款5711精鋼金鷹，消息一出震撼鐘表圈。於紐約富藝斯上拍的這枚編號一號，收益將全數捐贈予大自然保護協會（ The Nature Conservancy），作為保護生物的多樣性用途。

美國知名音樂家JAY-Z配戴百達翡麗Nautilus型號5711配Tiffany Blue®表盤腕表公開亮相。圖／摘自IG
美國知名音樂家JAY-Z配戴百達翡麗Nautilus型號5711配Tiffany Blue®表盤腕表公開亮相。圖／摘自IG
首枚百達翡麗Nautilus型號5711配Tiffany Blue®表盤將於美東時間12月11日於富藝斯紐約鐘表拍賣，以650萬美元成交。圖／富藝斯提供
首枚百達翡麗Nautilus型號5711配Tiffany Blue®表盤將於美東時間12月11日於富藝斯紐約鐘表拍賣，以650萬美元成交。圖／富藝斯提供
首枚百達翡麗Nautilus型號5711配Tiffany Blue®表盤將於美東時間12月11日於富藝斯紐約鐘表拍賣，以650萬美元成交。圖／富藝斯提供
首枚百達翡麗Nautilus型號5711配Tiffany Blue®表盤將於美東時間12月11日於富藝斯紐約鐘表拍賣，以650萬美元成交。圖／富藝斯提供

腕表 Tiffany 美國

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