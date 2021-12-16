耶誕節、跨年來台南看花燈！59座花燈在市議會展出

耶誕節、跨年來台南看花燈！台南市議會將從24日起舉辦平安祈福燈會及晚會，有59座花燈，一部分來自今年新竹台灣燈會所展出的花燈，有些則是矯正署收容人的作品，其中，「犢站金榜」是2021台灣燈會副燈，高達10公尺。

台南市議長郭信良指出，「犢站金榜」有10公尺高，自古有拔牛毛象徵智慧毛的習俗，加上文昌帝君坐騎為牛，因此以身穿古代狀元服的牛年形象，為考生獻上祝福；「青韻飛揚」以吉他、黑膠唱片機及音符等重現台灣早期民謠盛興的音樂年代；「群喵迎曦」以牙籤雕塑出栩栩如生的動物毛髮，呈現貓優雅、可愛的姿態；「牛轉乾坤賀年冬」霸氣牛王頭雕眼神犀利，展現威武神態。

另外，西拉雅廣場有台南市政府打造的主燈「富庶 豐饒 耀台南」，加上觀旅局、文化局及32區公所打造的特色花燈，展現台南各區的人文特色。

議會表示，12月24日到明年1月2日在台南市議會前廣場舉辦的平安祈福燈會及晚會為「福至平安 春來喜樂」感恩系列活動之一，除花燈展出外，現場還有摸彩活動，12月24日至26日、12月31日至1月1日晚上7點半起，前100名參加活動並在議會臉書按讚的民眾，會贈送精美小禮。