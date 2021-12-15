年節近了！微熱山丘、裕珍馨、十間茶屋新春禮盒開賣

年節的腳步越來越近，許多人也開始準備新春賀禮。「裕珍馨」今年推出多款福虎禮盒，除了招牌的奶油酥餅外，還主打非油炸沙其瑪。「十間茶屋」則是攜手but. (we love butter)，推出中西合併的茶點組合禮盒。至於「微熱山丘」也推出虎年限定的旺來餅系列禮盒，令贈禮心意中增添一股果香酸甜。

全台唯一連續4年獲得英國Great Taste星級美食大獎的「十間茶屋」今年攜手人氣甜點店「but. (we love butter)」推出虎年限定禮盒。除了禮盒具有時尚外觀並加入老虎元素外，內含有十間茶屋獲得星級美食大獎肯定的初春蘭香、烏龍午韻、暮色小葉紅等3款口味原葉掛耳包各2包，各自擁有不同的香氣與質地風味，讓民眾可以細細品味。

禮盒中同時搭配but. (we love butter)的奶油圓餅，包括使用法國手工艾許奶油、嘉義洲南日曬鹽製作的「濃厚奶油餅乾」，以及加入台灣蜂蜜的「生乳酪蜂蜜海鹽餅乾」，2款口味各2片。藉由中式茗茶與西式糕餅的結合，為新年帶來全新氣象，每盒890元。

「微熱山丘」推出2022虎年限定的旺來餅系列禮盒，包括有「新年旺來禮盒」、「旺來餅鳳梨酥禮盒」與「旺來餅蘋果酥禮盒」。三款禮盒均使用充滿充滿童趣的老虎圖樣作為視覺主軸，還可見到點綴身旁的各式水果與蜜蜂。至於主打的「旺來餅」，則是使用桃山餅皮搭配鳳梨醬內餡、鹹香奶黃製成，有著酸甜清爽的滋味。

「新年旺來禮盒」內含9個旺來餅，每盒750元；「旺來餅鳳梨酥組合」內含3個旺來餅、5個鳳梨酥，每盒550元；「旺來餅蘋果酥禮盒」則有3個旺來餅與5個蘋果酥，每盒630元。每款禮盒均有限定版布提袋與虎年小斗方1張，並自即日起開放預購，至12月28日期間預購且符合條件者，可享免運優惠。另外也有旺來餅3入禮盒、鳳梨酥蘋果酥禮盒可供選擇。

以奶油酥餅聞名的台中大甲「裕珍馨」，今年推出多款福虎禮盒，共有6款限定包裝，可以看到可愛的金色福虎。禮盒主打商品「非油炸沙其瑪」為獨家研發產品，全程採烘烤製作，並添加多種堅果，共有杏仁白芝麻、南瓜子和蔓越莓等3種口味，每盒210元。另外還有招牌的奶油酥餅禮盒，每盒3入130元。