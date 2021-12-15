授勳法國藝術與文學騎士 趙心綺獻15年里程碑經典珠寶

藝術珠寶品牌 CINDY CHAO The Art Jewel於本週舉辦2021年度的Black Label Masterpiece大師系列暨15周年系列藝術珠寶媒體鑑賞會。今年適逢品牌大師系列紅寶石牡丹胸針為英國維多利亞與亞伯特（V&A）博物館納館永久典藏，同時珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）授封法國國家級藝術與文學騎士勳銜，特別豐收「今年是累積過去的努力剛好看到回收，」趙心綺受訪時說道自己接受法國文化部長授勳的心情，「授勳很像是被戴上隱形皇冠，確認了自己的身份。這像是一個繼續在未來創新的身分證。」

○●在法國人最擅長的領域裡獲得法國人肯定○●

「我覺得我還看不到自己能力的時候，在法國人最擅長的領域，法國人已經看到我的能力和創造性，而且願意在我還沒有很多成就時願給我肯定，」趙心綺用吳冠中對好的藝術的想法 – 專家鼓掌、百姓點頭 – 來表達她受到珠寶與文化藝術界專業人士肯定的心情，同時，也對未來更具信心：「我近年來反思，很高的堅持和要求不是壞事：當你很堅持你想做的事情，到最後會影響、改變一些人。」今年也適逢她兒子大學畢業，並陪伴她擔任授勳典禮的翻譯員，為這段旅程豎起別具私人意義的里程碑，「品牌2004年是在家裡客廳開始的，過去15年猶如別人的45年。第一個15年給我很好的基礎奠定我未來想做的事情：以前為生存而創作，未來要為創作而創作，」她說。

○●15週年系列藝術珠寶○●

也因此今年珠寶鑑賞會，除了年度的Black Label Masterpiece大師系列，也展出耗費超過兩年時間打造的15週年系列藝術珠寶，是她特地為一路伴隨品牌成長茁壯的藏家們收藏的特別系列。這個紀念系列猶如濃縮的經典重現，薈萃過去15年來趙心綺代表性的經典設計與工藝手法。以往只出現在 Black Label Masterpiece大師系列中的羽毛，微縮為原本1/3的體積，但工序並沒有此減少，以印尼的國寶黑檀木或黃金檀木為羽幹，配襯不同色調的寶石，連背面也精美地鑲飾寶石。

最受藏家喜愛的緞帶系列，特地推出一件品牌較少創作的套鍊作品，雙層鑽石緞帶以長梯型、祖母綠、密鑲鑽石多層次火光織成，中央綴上一枚14.37克拉的哥倫比亞祖母綠，猶如絲巾扣環，項鍊關節靈活、服貼身形。蜻蜓系列胸針精挑不同檀木為軀幹，翅膀三層的結構，最內層鑲滿漸層變化色調的寶石、第二層的翅脈蜿蜒、最上層綴上璀璨鑽石，令人想起Black Label Masterpiece大師系列中備受肯定的蝴蝶作品。花園系列的的山荷花系列，應用無金屬架構的手法取代傳統寶石鑲座，彷彿漂浮於空中的玫瑰式切割（Rose cut）鑽石通透感十足，猶如以露珠組成花瓣，刻畫山荷花花瓣遇水即透的特色。

○●2021 年Black Label Masterpiece大師系列○●

大師系列的焦點，自然是今年受邀參加倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）「遇見材質之美」巨匠臻藏線上尊覽，從上千件展品中脫穎而出獲頒「巨匠臻藏大獎」的「花之精靈胸針」。三片立體花瓣環繞的中央一顆來自斯里蘭卡的49克拉無燒星芒藍寶石，配上鮮黃的花蕊與綠葉，整體設計略帶童趣，近看在燈光下更感受到豐沛的生命力。