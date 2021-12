授勳法國藝術與文學騎士 趙心綺獻15年里程碑經典珠寶

藝術珠寶品牌 CINDY CHAO The Art Jewel於本週舉辦2021年度的Black Label Masterpiece大師系列暨15周年系列藝術珠寶媒體鑑賞會。今年適逢品牌大師系列紅寶石牡丹胸針為英國維多利亞與亞伯特(V&A)博物館納館永久典藏,同時珠寶藝術家趙心綺(Cindy Chao)授封法國國家級藝術與文學騎士勳銜,特別豐收「今年是累積過去的努力剛好看到回收,」趙心綺受訪時說道自己接受法國文化部長授勳的心情,「授勳很像是被戴上隱形皇冠,確認了自己的身份。這像是一個繼續在未來創新的身分證。」

○●在法國人最擅長的領域裡獲得法國人肯定○●

「我覺得我還看不到自己能力的時候,在法國人最擅長的領域,法國人已經看到我的能力和創造性,而且願意在我還沒有很多成就時願給我肯定,」趙心綺用吳冠中對好的藝術的想法 – 專家鼓掌、百姓點頭 – 來表達她受到珠寶與文化藝術界專業人士肯定的心情,同時,也對未來更具信心:「我近年來反思,很高的堅持和要求不是壞事:當你很堅持你想做的事情,到最後會影響、改變一些人。」今年也適逢她兒子大學畢業,並陪伴她擔任授勳典禮的翻譯員,為這段旅程豎起別具私人意義的里程碑,「品牌2004年是在家裡客廳開始的,過去15年猶如別人的45年。第一個15年給我很好的基礎奠定我未來想做的事情:以前為生存而創作,未來要為創作而創作,」她說。

○●15週年系列藝術珠寶○●

也因此今年珠寶鑑賞會,除了年度的Black Label Masterpiece大師系列,也展出耗費超過兩年時間打造的15週年系列藝術珠寶,是她特地為一路伴隨品牌成長茁壯的藏家們收藏的特別系列。這個紀念系列猶如濃縮的經典重現,薈萃過去15年來趙心綺代表性的經典設計與工藝手法。以往只出現在 Black Label Masterpiece大師系列中的羽毛,微縮為原本1/3的體積,但工序並沒有此減少,以印尼的國寶黑檀木或黃金檀木為羽幹,配襯不同色調的寶石,連背面也精美地鑲飾寶石。

最受藏家喜愛的緞帶系列,特地推出一件品牌較少創作的套鍊作品,雙層鑽石緞帶以長梯型、祖母綠、密鑲鑽石多層次火光織成,中央綴上一枚14.37克拉的哥倫比亞祖母綠,猶如絲巾扣環,項鍊關節靈活、服貼身形。蜻蜓系列胸針精挑不同檀木為軀幹,翅膀三層的結構,最內層鑲滿漸層變化色調的寶石、第二層的翅脈蜿蜒、最上層綴上璀璨鑽石,令人想起Black Label Masterpiece大師系列中備受肯定的蝴蝶作品。花園系列的的山荷花系列,應用無金屬架構的手法取代傳統寶石鑲座,彷彿漂浮於空中的玫瑰式切割(Rose cut)鑽石通透感十足,猶如以露珠組成花瓣,刻畫山荷花花瓣遇水即透的特色。

○●2021 年Black Label Masterpiece大師系列○●

大師系列的焦點,自然是今年受邀參加倫敦巨匠臻藏藝術博覽會(Masterpiece London)「遇見材質之美」巨匠臻藏線上尊覽,從上千件展品中脫穎而出獲頒「巨匠臻藏大獎」的「花之精靈胸針」。三片立體花瓣環繞的中央一顆來自斯里蘭卡的49克拉無燒星芒藍寶石,配上鮮黃的花蕊與綠葉,整體設計略帶童趣,近看在燈光下更感受到豐沛的生命力。