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授勳法國藝術與文學騎士 趙心綺獻15年里程碑經典珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CINDY CHAO The Art Jewel 15周年蜻蜓系列胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 15周年蜻蜓系列胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

藝術珠寶品牌 CINDY CHAO The Art Jewel於本週舉辦2021年度的Black Label Masterpiece大師系列暨15周年系列藝術珠寶媒體鑑賞會。今年適逢品牌大師系列紅寶石牡丹胸針為英國維多利亞與亞伯特（V&A）博物館納館永久典藏，同時珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）授封法國國家級藝術與文學騎士勳銜，特別豐收「今年是累積過去的努力剛好看到回收，」趙心綺受訪時說道自己接受法國文化部長授勳的心情，「授勳很像是被戴上隱形皇冠，確認了自己的身份。這像是一個繼續在未來創新的身分證。」

○●在法國人最擅長的領域裡獲得法國人肯定○●

「我覺得我還看不到自己能力的時候，在法國人最擅長的領域，法國人已經看到我的能力和創造性，而且願意在我還沒有很多成就時願給我肯定，」趙心綺用吳冠中對好的藝術的想法 – 專家鼓掌、百姓點頭 – 來表達她受到珠寶與文化藝術界專業人士肯定的心情，同時，也對未來更具信心：「我近年來反思，很高的堅持和要求不是壞事：當你很堅持你想做的事情，到最後會影響、改變一些人。」今年也適逢她兒子大學畢業，並陪伴她擔任授勳典禮的翻譯員，為這段旅程豎起別具私人意義的里程碑，「品牌2004年是在家裡客廳開始的，過去15年猶如別人的45年。第一個15年給我很好的基礎奠定我未來想做的事情：以前為生存而創作，未來要為創作而創作，」她說。

○●15週年系列藝術珠寶○●

也因此今年珠寶鑑賞會，除了年度的Black Label Masterpiece大師系列，也展出耗費超過兩年時間打造的15週年系列藝術珠寶，是她特地為一路伴隨品牌成長茁壯的藏家們收藏的特別系列。這個紀念系列猶如濃縮的經典重現，薈萃過去15年來趙心綺代表性的經典設計與工藝手法。以往只出現在 Black Label Masterpiece大師系列中的羽毛，微縮為原本1/3的體積，但工序並沒有此減少，以印尼的國寶黑檀木或黃金檀木為羽幹，配襯不同色調的寶石，連背面也精美地鑲飾寶石。

最受藏家喜愛的緞帶系列，特地推出一件品牌較少創作的套鍊作品，雙層鑽石緞帶以長梯型、祖母綠、密鑲鑽石多層次火光織成，中央綴上一枚14.37克拉的哥倫比亞祖母綠，猶如絲巾扣環，項鍊關節靈活、服貼身形。蜻蜓系列胸針精挑不同檀木為軀幹，翅膀三層的結構，最內層鑲滿漸層變化色調的寶石、第二層的翅脈蜿蜒、最上層綴上璀璨鑽石，令人想起Black Label Masterpiece大師系列中備受肯定的蝴蝶作品。花園系列的的山荷花系列，應用無金屬架構的手法取代傳統寶石鑲座，彷彿漂浮於空中的玫瑰式切割（Rose cut）鑽石通透感十足，猶如以露珠組成花瓣，刻畫山荷花花瓣遇水即透的特色。

○●2021 年Black Label Masterpiece大師系列○●

大師系列的焦點，自然是今年受邀參加倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）「遇見材質之美」巨匠臻藏線上尊覽，從上千件展品中脫穎而出獲頒「巨匠臻藏大獎」的「花之精靈胸針」。三片立體花瓣環繞的中央一顆來自斯里蘭卡的49克拉無燒星芒藍寶石，配上鮮黃的花蕊與綠葉，整體設計略帶童趣，近看在燈光下更感受到豐沛的生命力。

全新的「金果絮語」耳環，首度使用楓木作為素材，木質殼斗裝載各25克拉的咖啡主鑽，璀璨欲滴猶如精華的果實。「塞納河清晨手環」靈感來源於法國印象派畫家莫内的畫作，一顆50克拉的糖塊切割（Sugar-Loaf）矢車菊藍斯里蘭卡藍寶石，將塞納河晨曦微露時的天空收納其中。延續去年令人驚艷的瀑布耳環設計，全新「祖母綠瀑布耳環」綴滿如水花的白鑽及不同色澤的黃鑽，彷彿從上方兩顆蛋面切割的哥倫比亞祖母綠中激昂地奔流而下，鑽石鑲嵌的角度更刁鑽更豐沛，生動地展現瀑布激湍雄壯的磅礡情境。

2021 Black Label Masterpiece VI大師系列塞納河清晨手環，中央鑲嵌1顆糖塊切割矢車菊藍斯里蘭卡藍寶石約50克拉。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021 Black Label Masterpiece VI大師系列塞納河清晨手環，中央鑲嵌1顆糖塊切割矢車菊藍斯里蘭卡藍寶石約50克拉。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
榮獲英國倫敦藝博會Masterpiece Awards巨匠臻藏大獎的2021 Black Label Masterpiece大師系列花之精靈胸針，主石為1顆斯里蘭卡蛋面無燒星芒藍寶石約49.12克拉。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
榮獲英國倫敦藝博會Masterpiece Awards巨匠臻藏大獎的2021 Black Label Masterpiece大師系列花之精靈胸針，主石為1顆斯里蘭卡蛋面無燒星芒藍寶石約49.12克拉。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021 Black Label Masterpiece XX大師系列金果絮語耳環，主鑽為2顆配對咖啡鑽共約50克拉。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021 Black Label Masterpiece XX大師系列金果絮語耳環，主鑽為2顆配對咖啡鑽共約50克拉。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 15周年羽毛系列羽毛胸針，將大師系列羽毛創作的工藝，在體積只有原本1/3的空間中，完成層疊、密鑲、漸變、異材質結合等繁複工序。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 15周年羽毛系列羽毛胸針，將大師系列羽毛創作的工藝，在體積只有原本1/3的空間中，完成層疊、密鑲、漸變、異材質結合等繁複工序。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 15周年花園系列祖母綠山荷花胸針，採用大量的玫瑰式切割鑽石展現山荷花遇水後透明的特質。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 15周年花園系列祖母綠山荷花胸針，採用大量的玫瑰式切割鑽石展現山荷花遇水後透明的特質。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021 Black Label Masterpiece XVI大師系列晨露綠藤耳環，主石為2顆枕形白鑽各13克拉。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021 Black Label Masterpiece XVI大師系列晨露綠藤耳環，主石為2顆枕形白鑽各13克拉。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 15周年蜻蜓系列蜻蜓胸針師法自然的新藝術時期 (Art Nouveau) 風格。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 15周年蜻蜓系列蜻蜓胸針師法自然的新藝術時期 (Art Nouveau) 風格。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
以一枚 14.37 克拉的哥倫比亞祖母綠化固定絲巾的絲巾扣環的CINDY CHAO The Art Jewel 15周年緞帶系列祖母綠緞帶套鍊。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
以一枚 14.37 克拉的哥倫比亞祖母綠化固定絲巾的絲巾扣環的CINDY CHAO The Art Jewel 15周年緞帶系列祖母綠緞帶套鍊。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

法國 珠寶 鑽石

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