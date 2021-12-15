交換禮物最佳選擇！小米聖誕節手機最高直降千元
耶誕交換禮物買好了沒？小米台灣於今宣布將於12月17日至12月26日舉辦「小米聖誕節」活動，精選多款手機、智慧家電、生活好物等熱門商品推出有感直降及滿額折扣等好康優惠，更備妥今年聖誕節最暖心的選購攻略，從1,000元以下到5,000元以上到的各預算區間精選多款熱門商品，滿額還享額外贈禮或有機會參與聖誕抽獎。
活動期間精選多款Xiaomi與Redmi手機祭出直降、買即贈等多項優惠，Xiaomi 11T Pro售價17,999元，購買即贈米家恆溫電水壺1S（價值895元）或Redmi Buds 3（價值945元）；Xiaomi 11T 5G自即日起至12月31日止，直降500元，優惠價只要13,499元；Xiaomi 11 Lite 5G NE （8GB+256GB與8GB+128GB）自即日起至12月31日止，購機即贈Redmi Buds 3（價值945元）。購買指定機款，還能獲得限量「米兔玩偶聖誕訂製版」，且購買任一機款，還可以900元加購小米手錶超值版（價值1,595元），買Redmi指定機種也有最高1,000元的直降幅度，讓用戶輕鬆入手年底添購新機。
「小米聖誕節」活動期間同步推出超值禮袋專區，精選多款手機配件、智慧家庭組合自由搭配，讓用戶好禮1+1選出最適合的聖誕驚喜包，包括1,999元的1+1+1聖誕超值禮包，最高可省956元；2200元的1+1聖誕超值禮包，最高可省690元，詳情可至小米商城（mi.com）選購，讓消費者怎麼搭、都划算。
另外，即日起至2022年1月31日止與Marvel漫威英雄電影《蜘蛛人—無家日》推出一系列的周邊合作，第一彈即在「小米聖誕節」檔期聯名推出，購買Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10S、Redmi Note 9 Pro與Redmi 10，即可獲贈《蜘蛛人》官方授權周邊商品，包含指環支架、金屬徽章或氣囊支架等，贈品款式隨機出貨，數量有限，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言