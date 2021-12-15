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許路兒曬新包 毛茸茸設計像玩偶一樣溫暖討喜！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Tod's Kate灰色羊絨豆豆鞋，30,400元。圖／迪生提供
Tod's Kate灰色羊絨豆豆鞋，30,400元。圖／迪生提供

年底在冷冷的溫度下歡慶耶誕、跨年假期，各種帶有溫暖氛圍的冬日穿搭自然最是討喜！TOD’S今年Roaring Holiday限定系列正式登場，就是主打柔軟羊毛、羊絨元素，搭配可愛粉嫩或暖色調，以多變的設計樣式呈現「帶暖度的時尚」，為造型增添溫馨、美好氣息。

這次Roaring Holiday限定系列網羅多款包與鞋款，有背戴起來很貼合身形的Shirt bag包、撞色呈現的T Timeless經典包和腰包、毛球造型豆豆鞋、Kate飾釦穆勒鞋、皮革扣帶涼鞋、厚底靴、休閒鞋等，都以羊毛或羊絨打造，主打駝色和淺粉紅、粉藍等色彩，浪漫甜美又百搭。

另一方面，Marc Jacobs旗下幾款人氣經典包款，也在此時換上人造皮草外衣，變身宛如絨毛玩偶般的各式俏皮單品。像是Snapshot相機包就有兩款嶄新設計，其一用人造皮草覆蓋整個包款，讓包包變成好像在雪地中才會出現的長毛怪，搭配蜜柑橘和芭比粉，活潑搶眼。另一種則是主打人造皮草仿真兔毛，以柔美的乾燥玫瑰粉以及清新亮眼的檸檬黃呈現，並增加粗鏈手提袋細節。Tote Bag托特包同樣也有長毛款和另一款仿羊毛緄邊設計，都很適合冬日造型搭配使用。

Tod's T Timeless 肩背包，71,800元。圖／迪生提供
Tod's T Timeless 肩背包，71,800元。圖／迪生提供
Tod's羊絨粉色豆豆鞋，21,800元。圖／迪生提供
Tod's羊絨粉色豆豆鞋，21,800元。圖／迪生提供
許路兒揹Marc Jacobs 2021 Holiday系列仿羊毛緄邊Tote Bag 托特包19,900元。圖／摘自IG
許路兒揹Marc Jacobs 2021 Holiday系列仿羊毛緄邊Tote Bag 托特包19,900元。圖／摘自IG
Marc Jacobs米灰綠毛怪版Tote Bag托特包，19,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs米灰綠毛怪版Tote Bag托特包，19,900元。圖／俊思提供
Tod's皮革羊絨黑色厚底靴，34,400元。圖／迪生提供
Tod's皮革羊絨黑色厚底靴，34,400元。圖／迪生提供
Tod's羊毛拼接棕色腰包，47,500元。圖／迪生提供
Tod's羊毛拼接棕色腰包，47,500元。圖／迪生提供
Tod’s綁帶流蘇厚底靴，35,300元。圖／迪生提供
Tod’s綁帶流蘇厚底靴，35,300元。圖／迪生提供
Tod's羊絨棕色手提包，77,900元。圖／迪生提供
Tod's羊絨棕色手提包，77,900元。圖／迪生提供
Tod's皮革羊絨藍色涼鞋，19,200元。圖／迪生提供
Tod's皮革羊絨藍色涼鞋，19,200元。圖／迪生提供
Tod’s拼接綁帶粉色休閒鞋，31,400元。圖／迪生提供
Tod’s拼接綁帶粉色休閒鞋，31,400元。圖／迪生提供
Tod’s拼接綁帶藍色休閒鞋，31,400元。圖／迪生提供
Tod’s拼接綁帶藍色休閒鞋，31,400元。圖／迪生提供
(上)Marc Jacobs 乾燥玫瑰粉絨毛版Snapshot相機包17,900元， (下) 檸檬黃絨毛版Snapshot相機包17,900元。圖／俊思提供
(上)Marc Jacobs 乾燥玫瑰粉絨毛版Snapshot相機包17,900元， (下) 檸檬黃絨毛版Snapshot相機包17,900元。圖／俊思提供
Tod's T Timeless 肩背包，71,800元。圖／迪生提供
Tod's T Timeless 肩背包，71,800元。圖／迪生提供
Tod's羊絨棕色手提包，77,900元。圖／迪生提供
Tod's羊絨棕色手提包，77,900元。圖／迪生提供
年底在冷冷的溫度下歡慶耶誕、跨年假期，各種帶有溫暖氛圍的冬日穿搭自然最是討喜！圖／迪生提供、摘自IG
年底在冷冷的溫度下歡慶耶誕、跨年假期，各種帶有溫暖氛圍的冬日穿搭自然最是討喜！圖／迪生提供、摘自IG
(左)Marc Jacobs蜜柑橘毛怪版Snapshot相機包16,900元，(右)芭比粉毛怪版Snapshot相機包16,900元。圖／俊思提供
(左)Marc Jacobs蜜柑橘毛怪版Snapshot相機包16,900元，(右)芭比粉毛怪版Snapshot相機包16,900元。圖／俊思提供

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