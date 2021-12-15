許路兒曬新包 毛茸茸設計像玩偶一樣溫暖討喜！
年底在冷冷的溫度下歡慶耶誕、跨年假期，各種帶有溫暖氛圍的冬日穿搭自然最是討喜！TOD’S今年Roaring Holiday限定系列正式登場，就是主打柔軟羊毛、羊絨元素，搭配可愛粉嫩或暖色調，以多變的設計樣式呈現「帶暖度的時尚」，為造型增添溫馨、美好氣息。
這次Roaring Holiday限定系列網羅多款包與鞋款，有背戴起來很貼合身形的Shirt bag包、撞色呈現的T Timeless經典包和腰包、毛球造型豆豆鞋、Kate飾釦穆勒鞋、皮革扣帶涼鞋、厚底靴、休閒鞋等，都以羊毛或羊絨打造，主打駝色和淺粉紅、粉藍等色彩，浪漫甜美又百搭。
另一方面，Marc Jacobs旗下幾款人氣經典包款，也在此時換上人造皮草外衣，變身宛如絨毛玩偶般的各式俏皮單品。像是Snapshot相機包就有兩款嶄新設計，其一用人造皮草覆蓋整個包款，讓包包變成好像在雪地中才會出現的長毛怪，搭配蜜柑橘和芭比粉，活潑搶眼。另一種則是主打人造皮草仿真兔毛，以柔美的乾燥玫瑰粉以及清新亮眼的檸檬黃呈現，並增加粗鏈手提袋細節。Tote Bag托特包同樣也有長毛款和另一款仿羊毛緄邊設計，都很適合冬日造型搭配使用。
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