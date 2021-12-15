許路兒曬新包 毛茸茸設計像玩偶一樣溫暖討喜！

年底在冷冷的溫度下歡慶耶誕、跨年假期，各種帶有溫暖氛圍的冬日穿搭自然最是討喜！TOD’S今年Roaring Holiday限定系列正式登場，就是主打柔軟羊毛、羊絨元素，搭配可愛粉嫩或暖色調，以多變的設計樣式呈現「帶暖度的時尚」，為造型增添溫馨、美好氣息。

這次Roaring Holiday限定系列網羅多款包與鞋款，有背戴起來很貼合身形的Shirt bag包、撞色呈現的T Timeless經典包和腰包、毛球造型豆豆鞋、Kate飾釦穆勒鞋、皮革扣帶涼鞋、厚底靴、休閒鞋等，都以羊毛或羊絨打造，主打駝色和淺粉紅、粉藍等色彩，浪漫甜美又百搭。