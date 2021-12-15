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姬松茸、海膽入饌！台中最美餐廳「飛花落院」新菜上桌
位於台中新社，被網友譽為「台中最美餐廳」的日式庭園餐廳「飛花落院」，以秋冬食材特有的豐富油脂、飽滿香氣為料理元素，應景推出10道式的冬季菜單。除此之外，飛花落院也推出「Tea Pairing」方案，以5款精選茗茶佐餐，更針對聖誕佳節、跨年等節慶之日，推出14道式的節慶套餐，帶給饕客更豪華的享受。
耗費10年悉心打造的飛花落院，擁有絕佳質感與靜謐氛圍，更提供精緻的日式料理，開幕後即快速累積人氣、一位難求。本次新推出的冬季菜單選用北海道海膽、鮪魚、一本釣甘鯛、姬松茸等多種食材入饌，推出10道式的套餐。其中主菜「68小時鹽麴漬昆布牛」，先將Prime級牛小排以鹽麴和昆布醃漬24小時，再以低溫烹調32小時、靜置12小時，最後再煎烤至外酥內嫩，搭配上精選佐料，突顯出肉質甘甜與飽滿香氣。
「脆鱗馬頭絲瓜」選用當季的馬頭魚，取其油脂飽滿、滋鮮味美的特質，再透過逆鱗澆油的方式，讓魚鱗逐片豎立、創造酥脆口感，最後搭配上清甜的蛤蜊絲瓜湯，將魚肉、魚鱗在口中合而為一，享受多層次的風味與脆口性。「白髮姬松茸素面」則以姬松茸、鮪櫛熬煮的清香高湯和白髮素面搭配，入口還能嚐到甘甜的姬松茸片、鴨兒芹相互襯托的香氣。另外套餐中也規劃蕎麥玄米雞湯、海膽鮪魚最中餅、水井新社風味野菜、旬味松露白鰻釜飯等菜色，每套3,200元。
除此之外，飛花落院本次也新增Tea Pairing方案，藉由氣泡茉莉、清香冬片、蜜香紅茶、芭桂茶與炭焙烏龍等5款精選茗茶，呼應料理長所安排的道道美饌，每人1,800元。為滿足民眾慶祝節日的需求，飛花落院並以冬季菜單為基礎進行變化，推出14道式的節慶套餐，僅限於聖誕節（12月24、25日）、跨年（1月1日）、農曆新年（2月3、4、5、6日）與情人節（2月14日）供應，每人5,880元。
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