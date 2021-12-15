交換禮物缺靈感？這些怪奇好料保證好玩又新奇

每到年末，交換禮物的聚會總讓人格外期待。別再交換「爛禮物」了，「己所不欲、勿施於人」的道理，小時候讀書都有讀過。想別出新意？交換禮物也可以跳脫制式選擇，例如以下這些酷玩意兒就不是一般設計，造型、好玩、而且保證別出心裁。

MB&F與L’EPEE 1839一同打造的「ORB」座鐘從甲蟲類昆蟲得到靈感，經挖空後的實心鋁塊先打造呈圓形、切製出翅鞘構造，並塗覆多層漆藝再經窯燒硬化，形成光亮表面。內裡更搭配一件複雜的八日鍊機芯座鐘，是時間工具、是裝置藝術還是玩具？交給他的擁有者自行定義；由韓國藝術家打造的「Flying Whale」則是一件氣質、美型的室內裝飾品，結合胡桃木、赤松、黃銅與皮革的鯨魚自由翱翔。要深潛或是飛天？端看欣賞角度。

同樣帶有飛翔意念的還有「AQUILA」裝置，它由齒輪、黃銅、正方形或三角形的木塊構成，加上曼妙的金屬弧度，展現2020、2021年所有人想飛的心情；由韓國藝術團隊ABRASAX打造的chronomeans則根本是給大男孩送上的玩具：藏在透明玻璃遮罩內的機制宛如一個機械摩天輪，由上、中、下三層構成的鋼珠軌道，將以上兩層數字組合成分鐘的個位與十位數，第三層則是當下小時時鐘。