快訊

比利時少女獨駕飛機今離開 大讚「台灣是最美麗的國家」

斷交不到1周...尼加拉瓜要求我外館2周內撤離 外交部回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交換禮物缺靈感？這些怪奇好料保證好玩又新奇

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
MB&F與L’EPEE 1839一同打造的「ORB」座鐘從甲蟲類昆蟲得到靈感，內裡更搭配一件複雜的八日鍊機芯座鐘，是時間工具、也是裝置藝術。圖 / M.A.D Gallery提供
MB&F與L’EPEE 1839一同打造的「ORB」座鐘從甲蟲類昆蟲得到靈感，內裡更搭配一件複雜的八日鍊機芯座鐘，是時間工具、也是裝置藝術。圖 / M.A.D Gallery提供

每到年末，交換禮物的聚會總讓人格外期待。別再交換「爛禮物」了，「己所不欲、勿施於人」的道理，小時候讀書都有讀過。想別出新意？交換禮物也可以跳脫制式選擇，例如以下這些酷玩意兒就不是一般設計，造型、好玩、而且保證別出心裁。

MB&F與L’EPEE 1839一同打造的「ORB」座鐘從甲蟲類昆蟲得到靈感，經挖空後的實心鋁塊先打造呈圓形、切製出翅鞘構造，並塗覆多層漆藝再經窯燒硬化，形成光亮表面。內裡更搭配一件複雜的八日鍊機芯座鐘，是時間工具、是裝置藝術還是玩具？交給他的擁有者自行定義；由韓國藝術家打造的「Flying Whale」則是一件氣質、美型的室內裝飾品，結合胡桃木、赤松、黃銅與皮革的鯨魚自由翱翔。要深潛或是飛天？端看欣賞角度。

同樣帶有飛翔意念的還有「AQUILA」裝置，它由齒輪、黃銅、正方形或三角形的木塊構成，加上曼妙的金屬弧度，展現2020、2021年所有人想飛的心情；由韓國藝術團隊ABRASAX打造的chronomeans則根本是給大男孩送上的玩具：藏在透明玻璃遮罩內的機制宛如一個機械摩天輪，由上、中、下三層構成的鋼珠軌道，將以上兩層數字組合成分鐘的個位與十位數，第三層則是當下小時時鐘。

每當時間變化的同時，機智背後的轉輪將會如摩天輪般轉動、投出鋼珠，改變軌道上的鋼珠數目，進而顯示時間。全球限量99只，好玩、限量，成為你這個年末派對最想收到的玩具之一。哪裡找？位於台北的「瘋狂藝廊」M.A.D. Gallery找得到。這個聖誕節無論是想贈禮、或想送給自己？來去挖寶吧！

帶有飛翔意念的還有「AQUILA」裝置，它由齒輪、黃銅、正方形或三角形的木塊構成，加上曼妙的金屬弧度，展現2020、2021年所有人想飛的心情。圖 / M.A.D Gallery提供
帶有飛翔意念的還有「AQUILA」裝置，它由齒輪、黃銅、正方形或三角形的木塊構成，加上曼妙的金屬弧度，展現2020、2021年所有人想飛的心情。圖 / M.A.D Gallery提供
由韓國藝術家打造的「Flying Whale」則是一件氣質、美型的室內裝飾品，結合胡桃木、赤松、黃銅與皮革的鯨魚自由翱翔。要深潛或是飛天？端看欣賞角度。圖 / M.A.D Gallery提供
由韓國藝術家打造的「Flying Whale」則是一件氣質、美型的室內裝飾品，結合胡桃木、赤松、黃銅與皮革的鯨魚自由翱翔。要深潛或是飛天？端看欣賞角度。圖 / M.A.D Gallery提供
由韓國藝術團隊ABRASAX打造的chronomeans，雖然藏在透明遮罩內卻不是植物，而是有時間顯示功能的機械座鐘，超級酷炫。圖 / M.A.D Gallery提供
由韓國藝術團隊ABRASAX打造的chronomeans，雖然藏在透明遮罩內卻不是植物，而是有時間顯示功能的機械座鐘，超級酷炫。圖 / M.A.D Gallery提供
要說是小鋼珠還是摩天輪？兼具兩種視覺造型的chronomeans，每次時間變化的同時，都透過欣賞鋼珠在軌道上的滑動帶來極大樂趣。圖 / M.A.D Gallery提供
要說是小鋼珠還是摩天輪？兼具兩種視覺造型的chronomeans，每次時間變化的同時，都透過欣賞鋼珠在軌道上的滑動帶來極大樂趣。圖 / M.A.D Gallery提供

交換禮物 鯨魚

延伸閱讀

民主峰會畫面被卡 唐鳳：發現狀況後立即處理

跟狗狗一起搭摩天輪！「金狗盃」12/18限定開放毛孩體驗

劍湖山2022年跨年晚會登場 全球唯一摩天輪X浮空煙火秀

台中限時夢幻遊樂園！中央公園「2022燈海隧道、紅色旋轉木馬」聖誕新亮點

相關新聞

八方雲集明起也要漲價！鍋貼、水餃漲0.5元

八方雲集（2753）宣布明（16）日起鍋貼、水餃漲0.5元，梁社漢排骨部分售價調漲2~8元。

許路兒曬新包 毛茸茸設計像玩偶一樣溫暖討喜！

年底在冷冷的溫度下歡慶耶誕、跨年假期，各種帶有溫暖氛圍的冬日穿搭自然最是討喜！TOD’S今年Roaring Holida...

姬松茸、海膽入饌！台中最美餐廳「飛花落院」新菜上桌

位於台中新社，被網友譽為「台中最美餐廳」的日式庭園餐廳「飛花落院」，以秋冬食材特有的豐富油脂、飽滿香氣為料理元素，應景推...

交換禮物缺靈感？這些怪奇好料保證好玩又新奇

每到年末，交換禮物的聚會總讓人格外期待。別再交換「爛禮物」了，「己所不欲、勿施於人」的道理，小時候讀書都有讀過。想別出新...

「寫真型男」周予天大讚周興哲「萬人面前脫掉當然比較帥」！兄弟倆出席BURBERRY新開店

BURBERRY在台北信義新天地新光三越A9館開設全台灣第一家男裝專門店，邀請到周予天、周興哲站台，兩人詮釋最新Lola...

康是美再推6款agnès b.限量單品！消費不限金額可加購

質感生活用品可以為每一天帶來好心情，康是美將於12月17日起推出第二波agnès b.質感單品，包括極具設計感的八角馬克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。