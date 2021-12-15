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「寫真型男」周予天大讚周興哲「萬人面前脫掉當然比較帥」！兄弟倆出席BURBERRY新開店

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
周興哲穿字母圖案飛行員外套37,500元、T恤18,900元、九分褲27,500元，搭配喀什米爾小型Lola包款69,000元；周予天穿喀什米爾飛行員外套47,900元、T恤18,900元、束口褲25,900元、中型絎縫Lola包款75,000元。記者吳致碩／攝影
周興哲穿字母圖案飛行員外套37,500元、T恤18,900元、九分褲27,500元，搭配喀什米爾小型Lola包款69,000元；周予天穿喀什米爾飛行員外套47,900元、T恤18,900元、束口褲25,900元、中型絎縫Lola包款75,000元。記者吳致碩／攝影

BURBERRY在台北信義新天地新光三越A9館開設全台灣第一家男裝專門店，邀請到周予天、周興哲站台，兩人詮釋最新Lola包款，對於鍊帶細節、TB標誌的街頭年輕感都相當喜愛；而大半年時間都在上海的周興哲，笑說沒看到哥哥的寫真集，倒是隔離期間聽了新歌，表示，「很兇！很適合夜店。」

近日周予天除了新歌發表，甫出版的寫真集更成為焦點，「之前我媽在客廳看電視，我剛好洗完澡走出來，問她有變壯嗎？她說，『看不出來啊。』明明就變壯很多，現在保持最好、最滿意的是手臂，因為忙宣傳，一周只練一天，肌肉量有掉。」而周興哲也曾在演唱會狠露胸肌，周予天大讚：「那氛圍是萬人尖叫，當然比較帥！」兩人身上的穿搭來自創意總監Riccardo Tisci的搭配，不約而同表示看中對方身上的外套。

BURBERRY新光三越信義A9館的男裝專門店，為全台首家，店內空間由品牌與建築師Vincenzo De Cotiis共同設計，融合粗曠主義、奢華建材，打造敞亮的現代感，水泥、陶瓷多種材質製成的燈飾，顯得沉穩洗鍊，經典蜜金色、黑色和白色則成為細節點綴。店內陳列全新Lola和Olympia包款，服裝則為2022年早春系列，包括經典風衣、飛行員外套等，展現新穎俐落的視覺。

小型絎縫紫羅蘭色粒面皮革Lola包，65,000元。圖／BURBERRY提供
小型絎縫紫羅蘭色粒面皮革Lola包，65,000元。圖／BURBERRY提供
小型黑色Olympia包，69,000元。圖／BURBERRY提供
小型黑色Olympia包，69,000元。圖／BURBERRY提供
周興哲演繹字母圖案飛行員外套37,500元、T恤18,900元、九分褲27,500元，搭配喀什米爾小型Lola包款69,000元、Arthur運動鞋32,500元。記者吳致碩／攝影
周興哲演繹字母圖案飛行員外套37,500元、T恤18,900元、九分褲27,500元，搭配喀什米爾小型Lola包款69,000元、Arthur運動鞋32,500元。記者吳致碩／攝影
台北信義新天地新光三越A9館的男裝專門店，是BURBERRY。圖／BURBERRY提供
台北信義新天地新光三越A9館的男裝專門店，是BURBERRY。圖／BURBERRY提供
小型絎縫羔羊皮Lola水桶包，65,000元。圖／BURBERRY提供
小型絎縫羔羊皮Lola水桶包，65,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY於台北信義新天地新光三越A9館開設全台首家男裝專門店。圖／BURBERRY提供
BURBERRY於台北信義新天地新光三越A9館開設全台首家男裝專門店。圖／BURBERRY提供
周予天詮釋喀什米爾飛行員外套47,900元、T恤18,900元、束口褲25,900元、中型絎縫Lola包款75,000元、皮革運動鞋22,900元。記者吳致碩／攝影
周予天詮釋喀什米爾飛行員外套47,900元、T恤18,900元、束口褲25,900元、中型絎縫Lola包款75,000元、皮革運動鞋22,900元。記者吳致碩／攝影
絎縫羔羊皮Lola收納包附鍊帶，32,500元。圖／BURBERRY提供
絎縫羔羊皮Lola收納包附鍊帶，32,500元。圖／BURBERRY提供
周興哲穿字母圖案飛行員外套37,500元、T恤18,900元、九分褲27,500元，搭配喀什米爾小型Lola包款69,000元、Arthur運動鞋32,500元；周予天穿喀什米爾飛行員外套47,900元、T恤18,900元、束口褲25,900元、中型絎縫Lola包款75,000元、皮革運動鞋22,900元。記者吳致碩／攝影
周興哲穿字母圖案飛行員外套37,500元、T恤18,900元、九分褲27,500元，搭配喀什米爾小型Lola包款69,000元、Arthur運動鞋32,500元；周予天穿喀什米爾飛行員外套47,900元、T恤18,900元、束口褲25,900元、中型絎縫Lola包款75,000元、皮革運動鞋22,900元。記者吳致碩／攝影

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