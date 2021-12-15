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「寫真型男」周予天大讚周興哲「萬人面前脫掉當然比較帥」！兄弟倆出席BURBERRY新開店
BURBERRY在台北信義新天地新光三越A9館開設全台灣第一家男裝專門店，邀請到周予天、周興哲站台，兩人詮釋最新Lola包款，對於鍊帶細節、TB標誌的街頭年輕感都相當喜愛；而大半年時間都在上海的周興哲，笑說沒看到哥哥的寫真集，倒是隔離期間聽了新歌，表示，「很兇！很適合夜店。」
近日周予天除了新歌發表，甫出版的寫真集更成為焦點，「之前我媽在客廳看電視，我剛好洗完澡走出來，問她有變壯嗎？她說，『看不出來啊。』明明就變壯很多，現在保持最好、最滿意的是手臂，因為忙宣傳，一周只練一天，肌肉量有掉。」而周興哲也曾在演唱會狠露胸肌，周予天大讚：「那氛圍是萬人尖叫，當然比較帥！」兩人身上的穿搭來自創意總監Riccardo Tisci的搭配，不約而同表示看中對方身上的外套。
BURBERRY新光三越信義A9館的男裝專門店，為全台首家，店內空間由品牌與建築師Vincenzo De Cotiis共同設計，融合粗曠主義、奢華建材，打造敞亮的現代感，水泥、陶瓷多種材質製成的燈飾，顯得沉穩洗鍊，經典蜜金色、黑色和白色則成為細節點綴。店內陳列全新Lola和Olympia包款，服裝則為2022年早春系列，包括經典風衣、飛行員外套等，展現新穎俐落的視覺。
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