康是美再推6款agnès b.限量單品！消費不限金額可加購

質感生活用品可以為每一天帶來好心情，康是美將於12月17日起推出第二波agnès b.質感單品，包括極具設計感的八角馬克杯、質感法蘭絨毛毯、大型摺疊旅行袋等共6款精品級限量加購品，12月17日至2022年2月10日在康是美門市及eShop網購同步上市，消費不限金額即可加購，數量有限，售完為止；12月17日至12月31日限時早鳥優惠加購商品滿1,000元即贈「SPORT b.恐龍閃電方巾」一條、送完為止，12月17日至2022年1月11日金卡會員再享5% OPEN POINT點數回饋。

康是美於今年9月推出一系列agnès b.質感家居加購品，讓質感生活追求者眼睛為之一亮，簡約大方的外觀設計搭配經典的恐龍設計，首次亮相即大受好評，12月為耶誕送禮旺季，因此第二波商品企劃主打送禮自用兩相宜，像是雙色大、小圓盤及餐墊3入組的「agnès b. love餐盤組」，搭配質感盒裝，建議售價2,280元、加購價899元，限量4,000組；小旅行必備的「SPORT b.恐龍閃電摺疊旅行袋」，兼具時尚感及實用性，建議售價3,980元、加購價1,099元，限量5,000個；「SPORT b.恐龍條紋毛毯」法蘭絨觸感舒適柔軟，附收納套方便收納，收納後也可當靠枕，建議售價2,280元、加購價1,299元，限量4,000個；「agnès b.個性八角馬克杯」、「SPORT b.恐龍條紋八角馬克杯」造型簡潔有型，每個建議售價780元、加購價399元，限量各4,000個；尺寸輕巧的「SPORT b.恐龍閃電方巾」建議售價580元、加購價199元，限量12,000個。